Με πρωταγωνιστές τον Ντε Κετελάρε και τον Μερίνο, Βέλγιο και Ισπανία εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Το Βέλγιο και η Ισπανία πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, με διαφορετικό τρόπο. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επικράτησαν με εμφατικό τρόπο των ΗΠΑ με 4-1, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντε Κετελάρε, ενώ η «Ρόχα» λύγισε την Πορτογαλία με γκολ στις καθυστερήσεις και νίκη 1-0.

Ο Ντε Κετελάρε «καθάρισε» για το Βέλγιο απέναντι στις ΗΠΑ

Τα όνειρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών για παρουσία στα προημιτελικά του Μουντιάλ σταμάτησαν στο Σιάτλ. Το Βέλγιο ήταν ανώτερο στις κρίσιμες στιγμές και πήρε την πρόκριση με πρωταγωνιστή τον Ντε Κετελάρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Οι Βέλγοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Ντε Κετελάρε βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και ολοκλήρωσε από κοντά την προσπάθεια του Ράσκιν για το 1-0.

Η απάντηση των Αμερικανών ήρθε στο 31’, όταν το φάουλ του Τίλμαν κόντραρε στο τείχος και ξεγέλασε τον Κουρτουά, διαμορφώνοντας προσωρινά το 1-1.

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Ωστόσο, το Βέλγιο ανέκτησε άμεσα το προβάδισμα. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Ντε Κετελάρε σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τροσάρ, δίνοντας ξανά τον έλεγχο στους Βέλγους.

Το λάθος της άμυνας και το τελικό «χτύπημα»

Η προσπάθεια της USMNT να επιστρέψει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από ένα σοβαρό αμυντικό λάθος. Ο Φριζ έχασε την κατοχή έξω από την περιοχή και ο Ντε Κετελάρε εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, με τον Βανάκεν να διαμορφώνει το 3-1 στο 57’ με δυνατό μακρινό σουτ.

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Οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ουσιαστικά μέχρι το τέλος. Ο Μπερχάλτερ έχασε σημαντική ευκαιρία στο 79’, ενώ ο Κουρτουά σταμάτησε τον Μπάλογκαν λίγα λεπτά αργότερα.

Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Λουκάκου με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έβαλε το κερασάκι στην πρόκριση του Βελγίου, που πλέον περιμένει την Ισπανία στα προημιτελικά.

Η Ισπανία λύγισε την Πορτογαλία με γκολ στο 90’+1’

Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, η Ισπανία χρειάστηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πορτογαλίας και να συνεχίσει την πορεία της στο Μουντιάλ.

Η αναμέτρηση της Ιβηρικής δεν πρόσφερε το θέαμα που περίμεναν οι φίλαθλοι, όμως η «Ρόχα» βρήκε τη λύση στο φινάλε. Ο Μερίνο ήταν αυτός που έστειλε την ομάδα του στα προημιτελικά, εκμεταλλευόμενος τον συνδυασμό των αλλαγών του Ισπανού τεχνικού και σκοράροντας στο 90’+1’ για το τελικό 1-0.

Ευκαιρίες εκατέρωθεν, αλλά χωρίς γκολ μέχρι το φινάλε

Η Ισπανία ξεκίνησε καλύτερα και είχε μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε απέναντι από τον Ντιόγο Κόστα, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας κράτησε όρθια την ομάδα του με εντυπωσιακή διπλή επέμβαση. Αρχικά σταμάτησε το σουτ του Γιαμάλ και στη συνέχεια εξουδετέρωσε την προσπάθεια του Μπαένα.

Η Πορτογαλία ανέβασε την απόδοσή της πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και άγγιξε το γκολ στο 41’, όταν το δυνατό σουτ του Νούνο Μέντες κόντραρε και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

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Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, οι μεγάλες φάσεις μειώθηκαν και όλα έδειχναν ότι η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση. Τελικά, η Ισπανία βρήκε το πολυπόθητο γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε θέση στους «8», όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο.