Ηλιοφάνεια και ασυάθεια τις απογευμαυτινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Ζέστη σε φυσιολογικά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, σύμμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Δεν μας έρχεται αυτό το ισχυρό θερμό κύμα που θα απασχολήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά θα είναι μία φυσιολογική ζέστη, για την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, αργά το απόγευμα όμως θα βγαίνει αστάθεια στα ηπειρωτικά, πρώτα σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες, μπορεί να δούμε σε ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις.

Το μελτέμι, ναι μεν επιμένει στο εσωτερικό του Αιγαίου, εμφανίζεται όμως πιο περιορισμένο προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Θα φθάνουμε σε εντάσεις τα 5 -6 μποφόρ και τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ. Προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου θα ενισχυθεί περισσότερο και δεν αποκλείεται να φθάσει σε εντάσεις ακόμα και πάνω από τα 7 μποφόρ. Γύρω από τις Κυκλάδες, είναι πιθανόν να βλέπουμε περισσότερη ένταση, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι με απόγευμα.

Ανεβαίνει λίγο περισσότερο ο υδράργυρος, ιδιαίτερα σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται μακριά από την επίδραση της θάλασσας. Εκεί θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θεσσαλία, Μακεδονία, Ρόδος, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, νότια Κρήτη θα δεχθούν τις πιο υψηλές τιμές σήμερα το μεσημέρι. Στις Κυκλάδες θα είναι η πιο δροσερή γωνιά σήμερα, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα δούμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου -34 βαθμούς-, υπολογίζουμε λίγο πιο χαμηλή τη θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Θα βγουν και σύννεφα αστάθειας κοντά στο απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Ο υδράργυρος κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, θα βγαίνει η αστάθεια τις απογευματινές ώρες, στον ηπειρωτικό κορμό και κοντά σε ορεινούς - ημιορεινούς όγκους.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν κοντά στην Πέμπτη, οι βροχές να είναι πιο πολλές και πιο εξαπλωμένες.

Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djs23d9mrww1?integrationId=40599y14juihe6ly}