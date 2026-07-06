Τι πληρώνουν οι φοιτητές σε κάθε γειτονιά – Χαρτογράφηση των τιμών στις δημοφιλείς περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η εύρεση φοιτητικής στέγης βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν συνεχή αύξηση τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τα οικονομικά ακίνητα, με ζητούμενο μίσθωμα κάτω των 300 ευρώ, έχουν πρακτικά εξαφανιστεί, καθιστώντας την εύρεση προσιτής στέγης ιδιαίτερα δύσκολη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας το 98,4% των κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ τον μήνα, ποσοστό που αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 92,49% το 2025, 86,66% το 2024 και 78,68% το 2023, αποτυπώνοντας τη συνεχή συρρίκνωση των οικονομικών επιλογών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι επτά στις δέκα κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας έχουν μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, ενώ τέσσερις στις δέκα ξεπερνούν τα 600 ευρώ. Παράλληλα, δύο στις δέκα αγγελίες αφορούν ακίνητα με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700 ευρώ, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη πίεση στην αγορά.

Τα οικονομικά ακίνητα μειώνονται, ενώ η πλειονότητα των διαθέσιμων κατοικιών μετακινείται σε υψηλότερες κατηγορίες τιμών. Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει περιορίσει τη διαθεσιμότητα στη μακροχρόνια αγορά, εντείνοντας περαιτέρω το πρόβλημα. Παράλληλα, το συνολικό κόστος σπουδών αυξάνεται, καθώς πέρα από το ενοίκιο, οι φοιτητές επιβαρύνονται με κοινόχρηστα, λογαριασμούς και έξοδα διαβίωσης, καθιστώντας τη φοιτητική στέγη ένα από τα βασικά κοινωνικά ζητήματα των τελευταίων ετών.

Δυτικά, Νότια και Βόρεια Προάστια: «Ράλι ανόδου» στα ενοίκια

Η άνοδος των ενοικίων δεν περιορίζεται στο κέντρο. Στα Δυτικά Προάστια, σχεδόν 9 στις 10 κατοικίες έως 50 τ.μ. διατίθενται με μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, ενώ οι μισές ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Οι τιμές έχουν αυξηθεί περίπου 8% σε σχέση με το 2025 και σχεδόν 25% σε σχέση με το 2023.

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Στα Νότια Προάστια και στον Πειραιά, η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών κάτω των 300 ευρώ είναι μηδενική. Πάνω από 7 στις 10 κατοικίες ζητούν πάνω από 500 ευρώ, ενώ σημαντικό ποσοστό ξεπερνά και τα 600 ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Βόρεια Προάστια, περίπου 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνολική ανοδική πίεση στην αγορά κατοικίας της πρωτεύουσας, εξηγεί στο Dnews o Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, «Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, αυτή αφορά κυρίως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα. Η συσσωρευτική μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για κατοικίες κατάλληλες για νέους και φοιτητές (έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου) αγγίζει πλέον το 70%-75% σε σχέση με το 2017. Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πλέον εμφανείς. Για έβδομη έως όγδοη συνεχή χρονιά, το ύψος του ενοικίου θα αποτελέσει για πολλές οικογένειες έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής πανεπιστημιακής σχολής. Η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές, καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους».

Οι τιμές στο Κέντρο έως 50 τ.μ.

Ζητούμενο μίσθωμα (€) 2023 2024 2025 2026 Έως 300 2,89% 0,8% 1,04% 0,2% 301–350 6,98% 3,47% 2,65% 1,24% 351–400 14,31% 9,02% 6,64% 5,2% 401–450 17,71% 17,36% 12,42% 10% 451–500 12,77% 15,00% 15,37% 13,1% 501+ 48,2% 54,30% 64,70% 70,1%

Στα Δυτικά Προάστια

Ζητούμενο μίσθωμα (€) 2023 2024 2025 2026 Έως 300 3,7% 1,6% 1,16% 1,34% 301–350 14,8% 8,19% 6,70% 2,01% 351–400 18,5% 13,11% 11,20% 8,05% 401–450 22,2% 21,31% 19,84% 14,09% 451–500 16,66% 16,39% 17,60% 22,8% 501+ 24,07% 39,30% 43,10% 51,67%

Στα Νότια Προάστια

Ζητούμενο μίσθωμα (€) 2023 2024 2025 2026 Έως 300 0,4% 0,30% 0% 0% 301–350 1,11% 0,91% 1,13% 0,45% 351–400 5,7% 4,28% 4,53% 3,6% 401–450 7,7% 7,03% 8,21% 6,41% 451–500 11,5% 12,50% 13,4% 9,34% 501+ 73,27% 74,90% 72,66% 80,1%

Στα Βόρεια Προάστια

Ζητούμενο μίσθωμα (€) 2023 2024 2025 2026 Έως 300 1,12% 1,38% 0% 0% 301–350 0% 1,38% 0% 0% 351–400 5,61% 5,55% 1,53% 3,84% 401–450 10,11% 4,16% 0% 2,59% 451–500 6,74% 2,77% 10,70% 5,12% 501+ 76,4% 84% 87,60% 91,04%

Πειραιάς

Ζητούμενο μίσθωμα (€) 2023 2024 2025 2026 Έως 300 0,75% 0,94% 0% 0,29% 301–350 9,09% 2,83% 1,57% 0,87% 351–400 7,57% 9,43% 7,32% 3,50% 401–450 10,60% 10,37% 13,08% 6,72% 451–500 9,84% 7,54% 12,04% 15,20% 501+ 62,12% 68,86% 65,96% 73,39%

Ενοίκια στα ύψη: Πλήρης χαρτογράφηση φοιτητικής στέγης στην Αθήνα

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα παρουσιάζει έντονη άνοδο τα τελευταία χρόνια, με τα ζητούμενα ενοίκια να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και τη διαθεσιμότητα μη επιπλωμένων κατοικιών να είναι πλέον περιορισμένη έως σχεδόν ανύπαρκτη σε πολλές περιοχές. Οι φοιτητές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα όπου κυριαρχούν τα ανακαινισμένα και πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, με αποτέλεσμα το κόστος να αυξάνεται σημαντικά. Παρακάτω παρουσιάζεται η πλήρης χαρτογράφηση των βασικών περιοχών της Αθήνας όπου διαμένουν φοιτητές, ένα σημαντικό εργαλείο κατανόησης της αγοράς φοιτητικής στέγης.

Στον Νέο Κόσμο, η αγορά είναι ιδιαίτερα πιεσμένη, καθώς η διαθεσιμότητα μη επιπλωμένων κατοικιών είναι σχεδόν μηδενική. Τα ενοίκια για γκαρσονιέρες έως 35 τ.μ. κυμαίνονται από 450€ έως 700€, ενώ για κατοικίες 40–50 τ.μ. από 480€ έως 800€, με τη ζήτηση να παραμένει σταθερά υψηλή.

Στην Καλλιθέα, τα ζητούμενα μισθώματα για μικρά διαμερίσματα φτάνουν τα 400€–600€, ενώ για 40–50 τ.μ. διαμορφώνονται από 540€ έως 850€, αποτελώντας μια σχετικά πιο ισορροπημένη επιλογή για φοιτητές.

Στα Πετράλωνα, οι τιμές έχουν αυξηθεί αισθητά, με τα ενοίκια να φτάνουν από 600€ έως 1.000€ για μικρά διαμερίσματα και από 600€ έως 750€ για μεγαλύτερα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνονται και πάγια έξοδα, όπως internet και λογαριασμοί.

Η περιοχή Κολωνάκι – Μετς αποτελεί την ακριβότερη ζώνη της καταγραφής, με τα ενοίκια να ξεκινούν από 500€ και να φτάνουν έως 1.200€ για μικρά διαμερίσματα, ενώ για 40–50 τ.μ. αγγίζουν έως και 1.450€.

Στο Κουκάκι, η περιορισμένη διαθεσιμότητα και η έντονη επίδραση της βραχυχρόνιας μίσθωσης οδηγούν τα ενοίκια από 500€ και άνω για μικρά διαμερίσματα και από 650€ και άνω για μεγαλύτερα.

Στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, τα μισθώματα κυμαίνονται από 450€ έως 780€ για έως 35 τ.μ. και έως 750€ για μεγαλύτερα διαμερίσματα, με τη ζήτηση να παραμένει σταθερά υψηλή λόγω κεντρικής τοποθεσίας. Στο Γουδή, μια από τις πιο παραδοσιακές φοιτητικές περιοχές, τα ενοίκια παραμένουν σχετικά πιο προσιτά, από 400€ έως 550€ για μικρά διαμερίσματα και έως 850€ για μεγαλύτερα.

Στο Παγκράτι, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τα μικρά διαμερίσματα να κυμαίνονται από 420€ έως 760€ και τα μεγαλύτερα έως 1.150€, λόγω υψηλής ζήτησης και κεντρικής θέσης.

Στου Ζωγράφου, την κατεξοχήν φοιτητική περιοχή, τα ενοίκια κινούνται από 400€ έως 750€ για μικρά διαμερίσματα και έως 800€ για μεγαλύτερα, παρά τον έντονα φοιτητικό χαρακτήρα της περιοχής.

Τέλος, στην Κυψέλη, μια από τις πιο οικονομικές επιλογές του κέντρου, τα ενοίκια ξεκινούν από 380€ και φτάνουν έως 650€ για μικρά διαμερίσματα και έως 850€ για μεγαλύτερα, παραμένοντας σχετικά πιο προσιτά σε σχέση με άλλες περιοχές.

Συνολικά, η εικόνα δείχνει ότι η φοιτητική στέγη στην Αθήνα έχει γίνει σημαντικά ακριβότερη, με τις κεντρικές και δημοφιλείς περιοχές να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές περιορίζονται κυρίως σε Κυψέλη, Ζωγράφου και Γουδή, παρόλο που και εκεί οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά.

Πού κυμαίνονται τα φοιτητικά ενοίκια στη Θεσσαλονίκη: Οι τιμές ανά γειτονιά

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο και τις γύρω περιοχές της Θεσσαλονίκης καταγράφει έντονη άνοδο τα τελευταία χρόνια, με τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. να αυξάνονται περίπου κατά 9% σε σχέση με το 2025 και πάνω από 25% σε σχέση με το 2023. Η στενότητα της αγοράς είναι εμφανής, καθώς η πλειονότητα των διαθέσιμων κατοικιών βρίσκεται πλέον σε υψηλότερες κατηγορίες τιμών, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την εύρεση προσιτής στέγης για φοιτητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 80,18% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, έναντι περίπου 70% το 2025 και 60% το 2024. Αυτό σημαίνει ότι 8 στα 10 σπίτια ξεπερνούν τα 400€, ενώ παράλληλα περίπου 4 στα 10 ξεπερνούν τα 500€, αποτυπώνοντας τη συνεχή μετατόπιση της αγοράς προς ακριβότερες επιλογές.

Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία έως 300€ το ποσοστό έχει μειωθεί δραματικά από 11,31% το 2023 σε μόλις 2,56% το 2026. Στην κλίμακα 301–350€ παρατηρείται επίσης πτώση από 14,28% σε 6,06%, ενώ στην κατηγορία 351–400€ το ποσοστό μειώνεται από 17,4% σε 11,16%. Αντίθετα, η κατηγορία 401–450€ παραμένει σχετικά σταθερή (περίπου 18%), ενώ η κατηγορία 451–500€ αυξάνεται ελαφρά. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στην κατηγορία 501€ και άνω, η οποία εκτοξεύεται από 24,9% το 2023 σε 44,22% το 2026, επιβεβαιώνοντας την έντονη ανοδική πίεση των τιμών.

Στην περιοχή του Βαρδάρη, τα ενοίκια για κατοικίες 30–45 τ.μ. κυμαίνονται από 350€ έως 650€, ενώ για 50–60 τ.μ. από 450€ έως 650€. Στην περιοχή Καμάρα – Ροτόντα, οι τιμές είναι υψηλότερες, από 380€ έως 650€ για μικρά διαμερίσματα και έως 750€ για μεγαλύτερα.

Στη Χαριλάου, οι τιμές κυμαίνονται από 380€ έως 600€ και έως 680€, αντίστοιχα. Στην Άνω Πόλη, τα ενοίκια ξεκινούν από 300€ και φτάνουν έως 650€, αποτελώντας μια από τις πιο προσιτές περιοχές του κέντρου. Στην Κάτω Τούμπα, οι τιμές κυμαίνονται από 380€ έως 650€. Στον Εύοσμο και τη Σίνδο, καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς, από 350€ έως 540€ για μικρά διαμερίσματα και έως 550€ για μεγαλύτερα.