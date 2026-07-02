Τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025.

Ανοδική πορεία εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες όπου το κόστος στέγασης συνεχίζει να αυξάνεται, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ειδικότερα, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2025, επίδοση που τοποθετεί τη χώρα μεταξύ εκείνων με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Κροατία, με άνοδο 21,9%, και η Βουλγαρία, με αύξηση 6,4%, κατέγραψαν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των ενοικίων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα ενοίκια σημείωσαν άνοδο 3%. Σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 1,2% και τα ενοίκια κατά 0,7%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων ήταν μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των ενοικίων στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Τις υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών κατέγραψαν η Πορτογαλία με 10,3%, η Βουλγαρία με 9,4% και η Σλοβακία με 9,1%, ενώ μόνο η Γαλλία και η Φινλανδία εμφάνισαν πτώση.