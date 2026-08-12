Στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, κυρίως μέσω της αξιοποίησης κλειστών ακινήτων, αλλά και η συνέχιση φορολογικών κινήτρων που λήγουν στο τέλος του 2026.

Με τις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων στην αγορά ακινήτων, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, κυρίως μέσω της αξιοποίησης κλειστών ακινήτων, αλλά και η συνέχιση φορολογικών κινήτρων που λήγουν στο τέλος του 2026.

Παράταση σε ΦΠΑ και φόρο υπεραξίας

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται βρίσκεται η παράταση της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές. Με το ισχύον καθεστώς, στις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις εφαρμόζεται φόρος 3%. Παράταση αναμένεται και για την αναστολή του φόρου υπεραξίας 15%, ενώ έχει εξεταστεί και το ενδεχόμενο οριστικής κατάργησής του.

Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η αναστολή νέων εγγραφών στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιορισμοί ενδέχεται να επεκταθεί και το 2027, με πιθανή ένταξη επιπλέον περιοχών. Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστές κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση ή μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Υπό εξέταση βρίσκεται επίσης η παράταση του φορολογικού μπόνους ανακαίνισης, που προβλέπει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε πέντε χρόνια.

Τα ενοίκια μόνο μέσω τράπεζας από τον Οκτώβριο

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού συστήματος. Η πληρωμή με μετρητά θα συνεπάγεται απώλεια της επιστροφής ενός ενοικίου και σχετικών στεγαστικών ενισχύσεων για τον ενοικιαστή, ενώ ο ιδιοκτήτης θα χάνει την έκπτωση 5% στο εισόδημα από μισθώματα.

Από το 2027 προβλέπονται επιπλέον αλλαγές. Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ενοίκια αναμένεται να μειώσει την επιβάρυνση για περισσότερους από 160.000 φορολογουμένους. Παράλληλα, το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, με συντελεστή από 0,3‰ έως 0,7‰, ανάλογα με τον δήμο.

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Τέλος, στον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για κύριες κατοικίες αξίας έως 400.000 ευρώ σε περίπου 12.700 μικρούς οικισμούς. Στον υπολογισμό του φόρου θα αξιοποιούνται επίσης στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.