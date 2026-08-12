Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Σε αποτυχία οδηγείται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της Εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών.

Ο βασικότερος λόγος που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες, είναι ότι αφορά χρέη έως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1/1/2024 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο.

Επίσης πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης, αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους.

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Δεν είναι άλλωστε αμελητέο και το επιτόκιο (5%-6%) της ρύθμισης το οποίο αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής, κάνοντας τους οφειλέτες πιο διστακτικούς.

Χαρακτηριστικό της έκτακτης ρύθμισης είναι και το στοιχείο της μη πρόβλεψης για διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων με την ένταξη σ’ αυτή, όπως προέβλεπαν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις (π.χ. των 100 ή 120 δόσεων).

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών των ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) προς το Δημόσιο (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία) διαμορφώνεται πλέον στα 166,9 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα τα χρέη προς την Εφορία αγγίζουν τα 114,52 δισ. ευρώ.

Από το γενικό σύνολο, περίπου 35,26 δισ. ευρώ (ποσοστό 30,8%) έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως «ανεπίδεκτα είσπραξης», περιορίζοντας το πραγματικά εισπράξιμο χρέος κοντά στα 79,2 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των πολιτών και επιχειρήσεων με «κόκκινα» χρέη στην Εφορία ανέρχεται σε 4.797.755, ενώ περισσότεροι από 1,68 εκατομμύρια οφειλέτες βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεις λογαριασμών, δεσμεύσεις κ.λπ.).