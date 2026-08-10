Τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS, πότε δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση και πότε η συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί δωρεά και να φορολογηθεί, εξήγησε η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη.

Όλα όσα πρέπει να προσέχετε με τις μεταφορές μέσω IRIS εξηγεί φοροτεχνικός, καθώς μπορεί η τράπεζα να κάνει αμέσως τη συναλλαγή, ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι.

Τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS, πότε δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση και πότε η συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί δωρεά και να φορολογηθεί, εξήγησε η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Οι μεταφορές χρημάτων έχουν συγκεκριμένους κανόνες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να δημιουργήσουν φορολογικές υποχρεώσεις.

Χαρτζιλίκι από γονείς σε παιδιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα των μεταφορών χρημάτων από γονείς προς παιδιά, ειδικά ενόψει της φοιτητικής περιόδου. Για το χαρτζιλίκι και τα συνήθη έξοδα διαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών έως 25 ετών δεν τίθεται συγκεκριμένο χρηματικό όριο, σύμφωνα με την οδηγία της ΑΑΔΕ που επικαλέστηκε η φοροτεχνικός.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται έξοδα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του παιδιού, όπως ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, δίδακτρα, βιβλία, μετακινήσεις και άλλες ανάγκες διαβίωσης.

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Όπως εξήγησε η κα Βομπιράκη, για τα ποσά που αφορούν το χαρτζιλίκι ενός ανηλίκου ή φοιτητή έως 25 ετών δεν απαιτείται δήλωση ως δωρεά στο myProperty και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο για το χαρτζιλίκι.

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Σημαντικό είναι, ωστόσο, να υπάρχει σαφής αιτιολογία στη μεταφορά χρημάτων. Η αναγραφή της αιτίας της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.

«Καλό είναι σε κάθε μεταφορά να βάζουμε μία αιτιολογία και για να τη θυμόμαστε στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά η φοροτεχνικός, υπογραμμίζοντας ότι η αιτιολογία βοηθά στην τεκμηρίωση του λόγου για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα όταν η μεταφορά χρημάτων δεν αφορά ένα απλό χαρτζιλίκι, αλλά χρησιμοποιείται για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή για μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου ή αυτοκινήτου, δημιουργίας αποταμίευσης ή επένδυσης, ίδρυσης επιχείρησης ή αποπληρωμής προσωπικού δανείου, η μεταφορά μπορεί να συνδέεται με δωρεά ή γονική παροχή και χρειάζεται διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

«Εδώ έχουμε επαύξηση περιουσίας», εξήγησε η κα Βομπιράκη, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ασφαλέστερο να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία και να δηλώνεται η δωρεά, ακόμη και όταν τελικά δεν προκύπτει φόρος.

Η διαδικασία, όπως εξήγησε, συνδέεται με την τραπεζική μεταφορά των χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό και τη δήλωση της δωρεάς μέσω του myProperty.