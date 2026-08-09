Δεν πρέπει να καλύπτονται οι άξονες, τα πλαϊνά ή ο μηχανισμός περιστροφής.

Ένα απλό ταξιδιωτικό «τρικ» με μονωτική ταινία κερδίζει έδαφος μεταξύ ταξιδιωτών, καθώς υπόσχεται να προστατεύσει ένα από τα σημεία της βαλίτσας που ταλαιπωρούνται περισσότερο: τις ρόδες της.

Η ιδέα είναι απλή. Πριν από το ταξίδι, τοποθετείται ανθεκτική ταινία γύρω από την επιφάνεια των τροχών που έρχεται σε επαφή με το έδαφος, δημιουργώντας ένα προσωρινό προστατευτικό στρώμα. Στόχος είναι να περιοριστεί η άμεση επαφή τους με σκόνη, άμμο, γράσο και μικρά υπολείμματα που συναντώνται σε δρόμους, αεροδρόμια, σταθμούς και ιμάντες αποσκευών.

Οι ρόδες συγκαταλέγονται στα εξαρτήματα μιας βαλίτσας που καταπονούνται περισσότερο. Άσφαλτος, πλακόστρωτα, ανώμαλα πεζοδρόμια και οι επιφάνειες των αεροδρομίων προκαλούν συνεχή τριβή, η οποία με τον χρόνο μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του πλαστικού ή του καουτσούκ.

Γιατί βάζουν ταινία στις ρόδες

Η ταινία λειτουργεί ως ένα επιπλέον στρώμα ανάμεσα στον τροχό και το έδαφος. Ένα μέρος της βρωμιάς μπορεί έτσι να παραμείνει πάνω στην ταινία αντί να συσσωρευτεί απευθείας στη ρόδα ή κοντά στα ρουλεμάν. Ανάλογα με το υλικό, μπορεί επίσης να περιοριστεί σε έναν βαθμό η τριβή και ο θόρυβος που κάνουν οι σκληρές ρόδες σε ανώμαλες επιφάνειες.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην εφαρμογή. Αρχικά οι τροχοί πρέπει να καθαριστούν και να στεγνώσουν καλά. Στη συνέχεια, μία ή δύο στρώσεις ταινίας μπορούν να τοποθετηθούν αποκλειστικά στην επιφάνεια κύλισης.

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Δεν πρέπει να καλύπτονται οι άξονες, τα πλαϊνά ή ο μηχανισμός περιστροφής, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εμποδιστεί η ομαλή λειτουργία της βαλίτσας. Μετά το ταξίδι, η ταινία πρέπει να αφαιρείται και τυχόν υπολείμματα κόλλας να καθαρίζονται.

Ως μία από τις καταλληλότερες επιλογές αναφέρεται η ανθεκτική υφασμάτινη ταινία τύπου duct tape, λόγω της αντοχής της στην τριβή και την υγρασία. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτοβουλκανιζόμενη ταινία σιλικόνης, η οποία κολλά πάνω στον εαυτό της και αφήνει λιγότερα κολλώδη υπολείμματα. Αντίθετα, η χαρτοταινία μπορεί να σκιστεί εύκολα, ιδιαίτερα εάν βραχεί.

Πηγή Cronista