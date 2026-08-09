Επιχειρηματίας κατέγραψε το απίστευτο περιστατικό.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισε επιχειρηματίας στη Μήλο, όταν είδε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο Σαρακήνικο, μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο με κινητό τηλέφωνο και οι εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις και ερωτήματα.

Ο επιχειρηματίας που κατέγραψε το συμβάν μίλησε το πρωί της Κυριακής στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας όσα αντίκρισε. Όπως ανέφερε, βρισκόταν στην περιοχή όταν ξαφνικά είδε το ελικόπτερο να προσεγγίζει το Σαρακήνικο και να προσγειώνεται κοντά στην παραλία.

Η έκπληξη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, μετά την προσγείωση οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το ελικόπτερο και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ουσιαστικά το «πάρκαρε» στην περιοχή και στη συνέχεια πήγε μαζί με την παρέα του για μπάνιο, προκειμένου να απολαύσει τα γαλαζοπράσινα νερά της Μήλου.

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