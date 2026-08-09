Το Ιράν, όπως τονίζουν, διατηρεί τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, συνδέοντας πλέον ευθέως την άρση του αποκλεισμού με την αποδοχή των όρων του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μήνυμα της Τεχεράνης ήρθε μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος αντιμετωπίζεται πλέον ως «θέατρο πολέμου» και όχι απλώς ως μια διεθνής πλωτή οδός.

«Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την κατάσταση στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «εφεξής στην πραγματικότητα θέατρο πολέμου για εμάς κι όχι μόνον μια πλωτή οδό».

Η τοποθέτηση αυτή ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον και δείχνει ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τον έλεγχο των Στενών ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στις ΗΠΑ.

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Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω της περιοχής διακινείται μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου προς τις διεθνείς αγορές.

Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή ή σοβαρός περιορισμός της ναυσιπλοΐας μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.