Δυναμώνει ακόμα περισσότερο ο Ερυθρός Αστέρας.

Την απόκτηση του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την Κυριακή 9/8 ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην κούρσα για την υπογραφή του καλύτερου αμυντικού της Euroleague, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε έναν μεγάλο αριθμό συλλόγων που ήθελαν τον πρώην παίκτη της Αναντολού Εφές στις τάξεις τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο διεθνής Γερμανός και ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη, Νικ Βάιλερ Μπαμπ, είναι ο νέος μπασκετμπολίστας του Ερυθρού Αστέρα Meridianbet!!!

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Στην κούρσα για την υπογραφή του καλύτερου αμυντικού της Ευρωλίγκας, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε έναν μεγάλο αριθμό συλλόγων που ήθελαν τον πρώην παίκτη της Αναντολού Εφές στις τάξεις τους.

Ο πρώην παίκτης μπάσκετ των Λούντβιχσμπουργκ, Μπάγερν και Έφεσους γεννήθηκε στην Τοπίκα του Κάνσας στις 12 Δεκεμβρίου 1995 και το επιπλέον προσόν αυτού του κόμπο γκαρντ ύψους 196 εκατοστών είναι το γεγονός ότι μπορεί να αγωνιστεί σε πολλαπλές θέσεις στην ομάδα. Με την άφιξη του Βέιλερ Μπάμπα, ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε έναν έμπειρο παίκτη, έναν φανταστικό αμυντικό και μια σπουδαία ενίσχυση από κάθε άποψη για τη σεζόν 2026-2027!

Ο Βάιλερ Μπαμπ είναι βασικό μέλος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022. Ο Γερμανός γκαρντ είναι η έκτη ενίσχυση της KK Crvena Zvezda Meridiabnet σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μετά τους Jones, Motley, Baldwin, Kremer και Medarevic, ενώ τα συμβόλαια των Davidovac και Butler παρατάθηκαν. Ο σύλλογος θα ενημερώνει το κοινό για τις επόμενες κινήσεις στην αγορά αποκλειστικά μέσω των επίσημων λογαριασμών του συλλόγου.

Νικ, Καλώς ορίσατε στο Crvena zvezda!

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