Μετά τον ΠΑΟΚ και την Βόλφσμπουργκ γίνεται «Ρωμαίος» ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε και επίσημα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ρόμα. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός μετά τη θητεία του στην Βόλφσμπουργκ μετακομίζει στην ιταλική ομάδα ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης επέλεξε τον αριθμό 33 για να φορέσει στην Ρόμα όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

«Η Ρόμα με χαρά ανακοινώνει την άφιξη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ.

{https://x.com/OfficialASRoma/status/2083642268611743920}

Ο αμυντικός, γεννημένος το 2003, έχει φορέσει τις φανέλες των ΠΑΟΚ και Βόλφσμπουργκ, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στα 18 του με την εθνική ομάδα της Ελλάδας, με 22 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Επέλεξε τον αριθμό φανέλας 33. Καλώς ήρθες στη Ρώμη, Κωνσταντίνε» αναφέρει η ανακοίνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/OfficialASRoma/status/2083640464545038695}