Οι ομάδες προστασίας ζώων παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς όσο τα πύρινα μέτωπα παραμένουν ενεργά, συνεχίζεται και η ανάγκη για διασώσεις.

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη δική τους μάχη στα πύρινα μέτωπα, μια παράλληλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τα ζώα που βρέθηκαν εγκλωβισμένα και απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Εθελοντές, πολίτες και ομάδες προστασίας ζώων κινητοποιήθηκαν προκειμένου να απομακρύνουν δεκάδες τετράποδα από περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, όπου δημιουργήθηκε προσωρινός σταθμός φιλοξενίας στο γήπεδο.

Σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά, πολλά ζώα συντροφιάς αλλά και παραγωγικά ζώα κινδυνεύουν να μείνουν παγιδευμένα, χωρίς δυνατότητα διαφυγής, επειδή, συνήθως, τα εγκαταλείπουν οι φροντιστές τους.

Οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν στις περιοχές που επηρεάστηκαν από τις φωτιές, αναζητώντας ζώα που χρειάζονται βοήθεια. Όσα εντοπίζονται μεταφέρονται σε προσωρινούς χώρους προστασίας, όπου τους παρέχονται νερό, τροφή και η απαραίτητη φροντίδα μέχρι να επανενωθούν με τους ιδιοκτήτες τους ή να βρεθεί ασφαλής λύση για τη φιλοξενία τους.

{https://www.facebook.com/dogsvoice.gr/posts/pfbid0Pyr7mTXbm5B823mXQgf9y6oy6NF4RisD2rWBqrSbuerELcFfS8YL868Q6bJJ5fw4l}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο προσωρινός σταθμός στο γήπεδο λειτουργεί ως σημείο συγκέντρωσης για τα ζώα που απομακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες περιοχές, προσφέροντας ένα ασφαλές καταφύγιο σε μια περίοδο όπου η καταστροφή συνεχίζεται.

Μέσα στο χάος που προκαλούν οι πυρκαγιές, οι προσπάθειες διάσωσης των ζώων αναδεικνύουν τον ρόλο των εθελοντών και των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Πολλά από τα ζώα που απομακρύνονται βρίσκονται σε κατάσταση φόβου και εξάντλησης, καθώς έχουν βιώσει τον καπνό, τη ζέστη και την αγωνία της εκκένωσης. Η φροντίδα τους αποτελεί πλέον μια ακόμη σημαντική «μάχη» που δίνεται παράλληλα με την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Αστυνομικός έσωσε κατσικάκι από τις φλόγες

Μία συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για κατοίκους και δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία από την επιχείρηση, στην οποία απεικονίζεται η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας να κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο κατάφερε να απομακρύνει από σημείο που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες.

{https://www.facebook.com/hellenicpolice/posts/1438529275083563?ref=embed_post}