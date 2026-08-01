Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού όσων ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών, είτε από αμέλεια είτε από ενέργειες που παραβιάζουν τους κανόνες πυρασφάλειας.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα αίτια των πρόσφατων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της χώρας, με τις έρευνες της Πυροσβεστικής να οδηγούν σε συλλήψεις και αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν τα μέτωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ανακριτικών κλιμακίων, η μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα φέρεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, ενώ στην περίπτωση της Ηλείας οι αρχές εξετάζουν περιστατικό που συνδέεται με χρήση βεγγαλικού. Συνολικά, 11 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για περιστατικά πυρκαγιών.

Η έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αργολίδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά ξεκίνησε από δραστηριότητα σε αγροτική περιοχή. Οι αρχές εξέτασαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εντοπιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, οι αρχές διερεύνησαν το περιστατικό στην Ηλεία, όπου η πυρκαγιά αποδίδεται σε χρήση βεγγαλικού. Η υπόθεση προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Τα ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και συγκεντρώνοντας στοιχεία για κάθε νέο περιστατικό.

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Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μια φαινομενικά μικρή απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες, ειδικά όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια ή παραβίαση των μέτρων ασφαλείας μπορεί να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.

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