Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πορεία του καπνού μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη των πυρκαγιών, γι' αυτό και οι προσομοιώσεις επικαιροποιούνται συνεχώς, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν τις επόμενες ώρες.

Οι μεγάλες δασικές φωτιές που μαίνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας συνεχίζουν να παράγουν σημαντικές ποσότητες καπνού, με τις προσομοιώσεις του AtmoHub να αποτυπώνουν την πορεία μεταφοράς του νέφους στην ατμόσφαιρα και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν.

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα (AtmoHub), τα ενεργά πύρινα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό, στη Βοιωτία, στο Σκάλωμα Φωκίδας και στην Αιγιάλεια παράγουν μεγάλες ποσότητες καπνού, οι οποίες παρακολουθούνται διαρκώς μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και ειδικών μοντέλων προσομοίωσης διασποράς.

Οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό προς τα νοτιοδυτικά. Σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου, επηρεάζοντας την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια ώρα, οι καπνοί που προέρχονται από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και τη Φωκίδα μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γενική διεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Το AtmoHub δημοσιοποίησε και σχετική προσομοίωση σε βίντεο, στην οποία απεικονίζεται η εξέλιξη της διασποράς του καπνού από τα ενεργά μέτωπα της 1ης Αυγούστου. Η προσομοίωση βασίζεται σε δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών και σε αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας του νέφους στην ατμόσφαιρα.

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