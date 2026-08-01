Η κατάσταση στην περιοχή έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν κοντά σε κατοικημένες ζώνες

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φωκίδα, όπου ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση, προκαλώντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές και ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Στο σημείο αρχικά κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, επτά οχήματα, επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις αυξήθηκαν περαιτέρω, με δεκάδες πυροσβέστες, περισσότερα οχήματα και συνολικά εννέα εναέρια μέσα να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Η κατάσταση στην περιοχή έγινε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν κοντά σε κατοικημένες ζώνες, με αποτέλεσμα να σταλούν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Οι κάτοικοι αρκετών περιοχών, μεταξύ των οποίων οι Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

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Στη συνέχεια εκδόθηκαν νέες ειδοποιήσεις για απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές όπως το Πευκάκι και το Ευπάλιο, με κατεύθυνση προς ασφαλέστερα σημεία, καθώς το πύρινο μέτωπο συνέχιζε να παρουσιάζει δυναμική.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον έλεγχο της φωτιάς, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς μέσω εναέριων μέσων και συστημάτων επιτήρησης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα αίτια εκδήλωσής της.

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