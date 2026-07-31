Αιγάλεω: Φωτιά στο Ποικίλο Όρος - Ήχησε 112 για εκκένωση Άνω Δάσους Χαϊδαρίου

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω και ήδη μέσω του 112 δόθηκε οδηγία για εκκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου.
Ο πυκνός καπνός είναι ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό.
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Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Εκκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου
Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 και μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Άνω Δάσος και Αφαία Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς το Περιστέρι.
{https://x.com/112Greece/status/2083186849934164026}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkcsgn4qtgxl?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://www.facebook.com/ChaidariSimera/posts/pfbid0mw8NT8LsnJzaWpHTXi4tcLCWDGemTuCPUpUrDNVQg7Ku7CdMCCp3cBhEFSvi9irPl}
Διαβάστε στο liveblog του Dnews τις εξελίξεις από όλα τα πύρινα μέτωπα.
LIVE
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Δύο λεωφορεία από τον δήμο Αθηναίων για την εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου17:32:27
Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων έστειλε δύο λεωφορεία για την εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί.
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Οδηγίες από την Πνευμονολογική Εταιρεία για την προστασία από την έκθεση σε καπνό17:30:23
Για τις πιθανές συνέπειες και τους τρόπους προστασίας από την έκθεση στον καπνό λόγω των φωτιών που πλήττουν τη χώρα, ενημερώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τις οδηγίες των ειδικών.
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Ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα17:27:01
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkcte3seq84p?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής ο καπνός17:22:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkcskf6bwgc1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες17:20:25
Φωτ.: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Εκκενώνεται το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί17:17:00
Πριν από λίγο αποφασίστηκε η εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου στο Δαφνί. Η εκκένωση γίνεται για προληπτικούς λόγους, αναφέρουν πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας.
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις17:13:33
Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς17:11:57
Εκτροπή κυκλοφορίας γίνεται στα εξής σημεία, εξαιτίας της πυρκαγιάς:
- Στην Περιφερειακή Αιγάλεω ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό
- Στη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
- Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο
- Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο
- Στη Λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Αθηνών
- Στη Λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό
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Νέα εικόνα16:54:34
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Κλείνει η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου16:54:20
{https://www.facebook.com/watch/?v=4378088509125032}
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«112» για εκκένωση Άνω Δάσους Χαϊδαρίου προς Περιστέρι16:53:26
Νέα ειδοποίηση από το 112. Οι κάτοικοι της Αφαίας και του Δάσους Χαϊδαρίου καλούνται να απομακρυνθούν προς Περιστέρι.
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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά16:53:05
Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Ασπροπύργου, πλησίον της Περιφερειακής Αιγάλεω. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 Α/Φ και 5 Ε/Π, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2083178593098592635}