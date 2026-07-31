Αιγάλεω: Φωτιά στο Ποικίλο Όρος - Ήχησε 112 για εκκένωση Άνω Δάσους Χαϊδαρίου

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Μήνυμα από το 112 για εκκένωση περιοχών εξαιτίας της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω και ήδη μέσω του 112 δόθηκε οδηγία για εκκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου.

Ο πυκνός καπνός είναι ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό.

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Φωτιά στο Ποικίλο Όρος: Εκκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 και μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Άνω Δάσος και Αφαία Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς το Περιστέρι.

{https://x.com/112Greece/status/2083186849934164026}

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