Το ΠΑΣΟΚ δείχνει μετατρέπει σε «μονομέτωπο» κατά της ΕΛ.Α.Σ. τον προεκλογικό του αγώνα! -Ερώτημα το αν και πώς θα αντιδράσει η «αριστερή του πτέρυγα»- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.

Σε «μονομέτωπο» κατά της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να μετατρέπει τον προεκλογικό της αγώνα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πιεζόμενη από τις δημοσκοπήσεις που τη φέρουν πλέον σταθερά στην τρίτη θέση και με απόσταση πλέον από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Πέραν της επίθεσης που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά της ΕΛ.Α.Σ. ως αντιπερισπασμό για τα αυξανόμενα χρέη του προς τις τράπεζες που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν, χαρακτηριστικές είναι δυο τοποθετήσεις στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου και της «σκιώδους κυβέρνησης» της Χαριλάου Τρικούπη υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη:

-Ο Γιάννης Μανιάτης πρότεινε στον Νίκο Ανδρουλάκη «να ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα αν συμφωνούν με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ και αυτό να αποτελέσει τη βάση για τις συνεργασίες του κόμματος μετά τις εκλογές». Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, κόντρα στην απόφαση του Συνεδρίου για «καμία συνεργασία με τη ΝΔ», επαναφέρει το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών με τη ΝΔ χωρίς μάλιστα να θέτει προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, παρά μόνο τη συμφωνία με το πρόγραμμα.

-Η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε «εχθρικό» για το ΠΑΣΟΚ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λαμβάνοντας το λόγο είπε χαρακτηριστικά τα εξής: «Επειδή θα πρέπει να οργανώσουμε το πρόγραμμα της ΔΕΘ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής: Το κόμμα Τσίπρα είναι όχι απλώς ανταγωνιστικό κόμμα αλλά εχθρικό κόμμα. Όμως θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του νωρίτερα από εμάς που θα το παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ στις 12 Σεπτεμβρίου».

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ αντί να απαντήσει στα ερωτήματα για τα χρέη του προς τις τράπεζες εξαπέλυσε επίθεση προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα σε γραμμή Άδωνι Γεωργιάδη και ...Ομάδας Αληθείας για την «εντιμότητά» του! Κάτι που δεν έπραξε επισήμως ούτε καν η ΝΔ, τα φιλικά μέσα της οποίας υιοθέτησαν και πρόβαλαν απλόχερα τα ερωτήματα της Χαριλάου Τρικούπη! Και όντως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ προκαλεί την μνήμη των πολιτών με δηλώσεις τύπου «Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη».

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Είναι σαφές πως η Χαριλάου Τρικούπη δίνει απεγνωσμένα με κάθε όπλο μια μεγάλη μάχη κατά της ΕΛ.Α.Σ. ενόψει του Σεπτεμβρίου. Πρώτον, γιατί γνωρίζει ότι και οι δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου θα δείχνουν καθαρά δεύτερο κόμμα την ΕΛ.Α.Σ. αφού το κλίμα δεν μπορεί να αντιστραφεί, αλλά δεν θέλουν η διαφορά της ΕΛ.Α.Σ. από το ΠΑΣΟΚ να μεγαλώσει. Και δεύτερον, επιδιώκουν με το αντι-Τσίπρα κλίμα που δημιουργούν να αποτρέψουν κατά το δυνατόν νέες διαρροές ψηφοφόρων αλλά και μικρομεσαίων στελεχών του κόμματος προς την Αμαλίας. Αδιαφορώντας βεβαίως ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο δεν αποτελούν παρά τον «μπροστινό» του Μαξίμου, που έχει ως στόχο τη μη ύπαρξη ενιαίου μετώπου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης!

Το ερώτημα είναι πλέον σε όλα αυτά είναι πώς θα αντιδράσουν τα στελέχη της «αριστερής πτέρυγας» του ΠΑΣΟΚ που αισθάνονται πλήρως εγκλωβισμένα σε μια στρατηγική που αργά αλλά σταθερά δεν βοηθάει παρά την ΝΔ και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη- εξού και τα φιλικά του μέσα την προβάλλουν και τη στηρίζουν.