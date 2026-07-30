Με την επίθεση σε πλοία στη Μεσόγειο, το Ιράν επιχειρεί πιθανότατα να διαταράξει περαιτέρω το παγκόσμιο εμπόριο.

Δύο πλοία, το ένα εξ αυτών ελληνικής ιδιοκτησίας με σημαία Βερμούδων, τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από έκρηξη σε αιγυπτιακό λιμάνι την Τετάρτη, διευρύνοντας τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Τρεις εταιρείες παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας ανέφεραν το περιστατικό, ενώ μία από τις εταιρείες δήλωσε ότι η έκρηξη, στο αιγυπτιακό λιμάνι της Δαμιέτης, προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Δύο Ιρανοί, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους για να συζητήσουν θέματα ασφαλείας, δήλωσαν στους New York Times ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με drone που σχεδιάστηκε για να δείξει ότι η παγκόσμια ναυσιπλοΐα και οι ενεργειακές προμήθειες θα μπορούσαν να διαταραχθούν σοβαρότερα εάν το Ιράν επιλέξει να κλιμακώσει την κατάσταση. Τα άτομα αυτά δεν διευκίνισαν αν την επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν ή κάποια σύμμαχη ιρανική πολιτοφυλακή στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη ότι ενημερώθηκε για την έκρηξη και άφησε να εννοηθεί ότι υπεύθυνο είναι το Ιράν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν «μια από τα ίδια» και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα τους χτυπήσουν πολύ σκληρά».

Με την επίθεση σε πλοία στη Μεσόγειο, το Ιράν επιχειρεί πιθανότατα να διαταράξει περαιτέρω το εμπόριο. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους από τη χρήση αιγυπτιακών λιμανιών, την ώρα που από τα τέλη Φεβρουαρίου, πολλοί διαχειριστές πλοίων έχουν αποφύγει επανειλημμένα την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο.

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Τα εμπλεκόμενα πλοία

Το Energos Winter, το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης LNG που έπιασε φωτιά, ανήκει στην Energos Infrastructure, μια αμερικανική εταιρεία με έδρα το Στάμφορντ του Κονέκτικατ. Ο Jonathan Chia, εκπρόσωπος της Energos Infrastructure, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει εάν το Energos Winter επλήγη από drone.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από τους New York Times δείχνει ρυμουλκά να καταβρέχουν το Energos Winter με νερό στο λιμάνι της Δαμιέτης.

Το άλλο πλοίο, ένα φορέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, επλήγη από τουλάχιστον ένα drone, σύμφωνα με την Ambrey.

Το σκάφος, το GasLog Salem, έπιασε φωτιά μετά από έκρηξη, δήλωσε η Μαρίνα Λεωνιδοπούλου, εκπρόσωπος της GasLog, διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου. Η Λεωνιδοπούλου ανέφερε ότι τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.