Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει στραμμένο στις βασικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής και κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου το πρωί της Πέμπτης, περιορίζοντας μέρος των ισχυρών κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές σταθμίζουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απέναντι στη συνεχιζόμενη, αν και περιορισμένη, ροή πετρελαίου από την περιοχή.

Το Μπρεντ υποχωρεί κατά 79 σεντς ή 0,9%, στα 87,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό χάνει 76 σεντς ή επίσης 0,9%, στα 83,70 δολάρια.

Η σημερινή εικόνα έρχεται μετά την έντονη άνοδο της Τετάρτης, όταν το Μπρεντ έκλεισε με κέρδη 7,91% και το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 6,56%, σε μία από τις ισχυρότερες ανοδικές κινήσεις από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Περιορισμένες οι ροές μέσω Ορμούζ

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει στραμμένο στις βασικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής και κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Παρά τις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα, δεξαμενόπλοια και άλλα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να κινούνται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, διατηρώντας μέρος των ενεργειακών ροών.

Προκαταρκτικά στοιχεία ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι 39 εμπορικά πλοία πέρασαν την Τρίτη από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, ο υψηλότερος αριθμός από τις 19 Ιουλίου. Αντίθετα, η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

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Η δυνατότητα του πετρελαίου να συνεχίζει να εξέρχεται από τη Μέση Ανατολή λειτουργεί προς το παρόν ως αντίβαρο στις γεωπολιτικές ανησυχίες. Ο αναλυτής αγορών της IG, Τόνι Σίκαμορ, επισημαίνει ότι, παρότι οι συνολικοί όγκοι είναι μειωμένοι, οι ροές συνεχίζονται μέσω διαφορετικών διαύλων, ενώ αναζητούνται πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις. Κατά την εκτίμησή του, όσο περισσότερο διαρκεί η σημερινή κατάσταση, τόσο περισσότερο η ανάπτυξη εναλλακτικών διαδρομών μπορεί να περιορίζει την επιρροή που ασκεί το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς πριν από την έναρξη του πολέμου από εκεί περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διέλευση παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν τον Φεβρουάριο, ενώ μέχρι στιγμής οι διπλωματικές προσπάθειες για τη ναυσιπλοΐα δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Οι προοπτικές για άμεση διευθέτηση παραμένουν αβέβαιες, καθώς το Ιράν απορρίπτει πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Την ίδια ώρα, η ένταση επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της περιοχής. Την Τετάρτη, αμερικανικά και σαουδαραβικά πλήγματα είχαν στόχο δυνάμεις στο Ιράκ που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε απάντηση σε επιθέσεις με drones εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών στόχων που, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, είχαν εξαπολυθεί από το ιρακινό έδαφος. Η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο πλαίσιο της σύγκρουσης.

Παράλληλα, επαναλαμβάνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, μετά την προσωρινή διακοπή της εκστρατείας βομβαρδισμών που είχε ανακοινώσει το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω μείωσης των διαθέσιμων πυρομαχικών.

Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, καθώς και τρία δεξαμενόπλοια που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ μέσω διαδρομής την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει μη εξουσιοδοτημένη.

Νέο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με πηγές, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει τη συγκρότηση συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας από επιθέσεις των Χούθι. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην Υεμένη έχει ανακοινώσει από τις 20 Ιουλίου ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και επέκταση των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Η εξέλιξη αυξάνει τη σημασία του Μπαμπ ελ Μαντέμπ για την αγορά πετρελαίου, καθώς ενδεχόμενες μεγαλύτερες διαταραχές στη συγκεκριμένη δίοδο, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσαν να επηρεάσουν δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενεργειακών φορτίων. Για την ώρα, πάντως, η συνέχιση μέρους των ροών από τη Μέση Ανατολή περιορίζει την ανοδική πίεση στις τιμές, παρά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.