Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 104,3 εκατ. ευρώ, από 81,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 29%.

Θετικές επιδόσεις ανακοίνωσε η Optima bank για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 104,3 εκατ. ευρώ, από 81,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 29%. Η ισχυρή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 27,2%. Σύμφωνα με την τράπεζα, πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση στην ελληνική τραπεζική αγορά και τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε στο 22,6%, επίπεδο που, όπως επισημαίνει η Optima bank, συνιστά την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δάνεια και καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 37%

Η αναπτυξιακή δυναμική της τράπεζας αποτυπώθηκε και στα βασικά μεγέθη του ισολογισμού. Οι συνολικές εκταμιεύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπόλοιπα δανείων ανήλθαν στα 5,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 37% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στις καταθέσεις, οι οποίες προσέγγισαν τα 7,1 δισ. ευρώ, επίσης αυξημένες κατά 37% σε ετήσια βάση. Το συνολικό ενεργητικό της Optima bank διαμορφώθηκε στα 8,7 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 39%.

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Έκδοση AT1 ύψους 200 εκατ. ευρώ

Στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας συνέβαλε και η πρώτη έκδοση τίτλων Additional Tier 1 (AT1), ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο και υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές.

Σύμφωνα με την Optima bank, πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε έκδοση AT1 σε ευρώ από ελληνικό εκδότη, καθώς και για την υψηλότερη υπερκάλυψη αντίστοιχης ευρωπαϊκής έκδοσης από την αρχή του 2026. Η τράπεζα εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη στρατηγική, τις προοπτικές και την κεφαλαιακή της θέση.

Διεθνείς διακρίσεις και NPS στο 87,55

Στο μέτωπο της εμπειρίας πελάτη, η Optima bank απέσπασε δύο διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ως «Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη» και «Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης ικανοποίησης πελατών Net Promoter Score (NPS) διαμορφώθηκε στο 87,55, παραμένοντας, σύμφωνα με την τράπεζα, σε επίπεδα «world-class». Η διοίκηση αποδίδει τις συγκεκριμένες επιδόσεις στην πελατοκεντρική στρατηγική και στη συνεχή επένδυση στην αναβάθμιση των τραπεζικών υπηρεσιών.

Πάνω από 210 εκατ. ευρώ ο νέος στόχος κερδών για το 2026

Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου οδηγούν τη διοίκηση σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το σύνολο της χρήσης. Ειδικότερα, ο στόχος για τα καθαρά κέρδη του 2026 αυξάνεται από τουλάχιστον 195 εκατ. ευρώ σε περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ.

Η αναθεώρηση αντανακλά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου μισού της χρονιάς, αλλά και τις προσδοκίες της διοίκησης για τη δυναμική του δεύτερου εξαμήνου και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Ο πρόεδρος της Optima bank, Γεώργιος Τανισκίδης, χαρακτήρισε τις επιδόσεις του εξαμήνου «ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο» για την τράπεζα, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξή της παραμένει «υγιής, συνεπής και ποιοτική». Όπως ανέφερε, η Optima bank έχει εξελιχθεί σε μια «τράπεζα αναφοράς» που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς και συνεχίζει να εστιάζει στη δημιουργία αξίας για πελάτες, μετόχους και ελληνική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο CEO της Optima bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν τόσο τη συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων όσο και την εμπιστοσύνη των πελατών. Τόνισε ότι η ανάπτυξη των βασικών μεγεθών και οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο επέτρεψαν την αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας σε άνω των 210 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα θα συνεχίσει τις επενδύσεις στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και της τραπεζικής εμπειρίας.