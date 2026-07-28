Καθοριστικό ρόλο στα μεγέθη της ElvalHalcor είχαν οι διεθνείς τιμές των μετάλλων.

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η ElvalHalcor στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την αύξηση των πωλήσεων, τις υψηλότερες τιμές μετάλλων και τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος να ενισχύουν τα οικονομικά μεγέθη. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν άλμα 78,6%, ενώ ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 2,19 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 2,197 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 18% σε σύγκριση με τα 1,862 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Στην άνοδο συνέβαλαν τόσο η αύξηση των όγκων πωλήσεων όσο και οι υψηλότερες διεθνείς τιμές των μετάλλων.

Στον κλάδο αλουμινίου, οι όγκοι πωλήσεων ενισχύθηκαν κατά 7%, στους 227 χιλ. τόνους, με την άκαμπτη συσκευασία και τις εφαρμογές στις μεταφορές να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Στον χαλκό, οι πωλήσεις έφθασαν τους 91 χιλ. τόνους, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,6%. Πίσω από τη σχετικά σταθερή εικόνα των συνολικών όγκων, πάντως, υπήρξε ουσιαστική αλλαγή στο μείγμα προϊόντων, με ανάπτυξη στις εφαρμογές ενέργειας, βιομηχανίας και HVAC&R και ταυτόχρονη στρατηγική μείωση της παραγωγής προϊόντων διέλασης ορειχάλκου χαμηλότερου περιθωρίου.

Η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε επίσης ανοδικά. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) αυξήθηκε κατά 6,6%, στα 143,3 εκατ. ευρώ από 134,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση των όγκων και η μεγαλύτερη συμμετοχή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας αντιστάθμισαν μέρος των πληθωριστικών πιέσεων στο κόστος παραγωγής και των πιέσεων στις τιμές πώλησης ορισμένων κατηγοριών.

Σημαντική ώθηση στα λογιστικά αποτελέσματα έδωσε και το αποτέλεσμα μετάλλου, το οποίο ανήλθε σε κέρδος 78 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 7,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, το ενοποιημένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 52,1%, φθάνοντας τα 211,5 εκατ. ευρώ.

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Καθοριστικό ρόλο στα μεγέθη της ElvalHalcor είχαν οι διεθνείς τιμές των μετάλλων. Ο χαλκός κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Μάιο, καθώς οι περιορισμοί στην προσφορά συνέπεσαν με ισχυρή ζήτηση. Η μέση τιμή του στο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 11.212 ευρώ ανά τόνο, από 8.641 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ανοδική ήταν και η πορεία του αλουμινίου, με τις πιέσεις στην προσφορά να εντείνονται τον Μάρτιο μετά το κλείσιμο χυτηρίων στον Κόλπο, σε μια περίοδο κατά την οποία τα αποθέματα στο LME βρίσκονταν ήδη σε χαμηλά επίπεδα. Η μέση τιμή του αλουμινίου έφθασε τα 2.897 ευρώ ανά τόνο, έναντι 2.331 ευρώ πέρυσι, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου αυξήθηκε στα 2.871 ευρώ από 2.516 ευρώ ανά τόνο.

Η πολεμική σύγκρουση στον Κόλπο προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, να έχει ουσιώδη επίδραση στη δραστηριότητά της, πέραν της διατήρησης των τιμών αλουμινίου σε υψηλά επίπεδα.

Στο διεθνές εμπορικό μέτωπο, οι αμερικανικοί δασμοί βάσει του Section 232, οι οποίοι έχουν φθάσει στο 50% τόσο για το αλουμίνιο όσο και για τον χαλκό, συνέχισαν να αναδιατάσσουν τις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Η ElvalHalcor, πάντως, επισημαίνει ότι η θέση της στην αγορά των ΗΠΑ δεν επηρεάστηκε. Αντίστοιχα, η πλήρης εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) από την 1η Ιανουαρίου δεν προκάλεσε μέχρι στιγμής ουσιώδεις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς.

Η ισχυρή λειτουργική εικόνα πέρασε και στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 128,9 εκατ. ευρώ, από 74,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 123,6 εκατ. ευρώ ή 0,3299 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 70,9 εκατ. ευρώ ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.

Παρά την έντονη άνοδο των τιμών των μετάλλων, το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 596,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 39,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, παρέμεινε αισθητά χαμηλότερο, εξέλιξη που αποδίδεται στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων και εμπορικών απαιτήσεων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 56 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν σε στοχευμένες λειτουργικές βελτιώσεις στους δύο κλάδους. Την ίδια στιγμή, οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν επαρκείς για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, των επενδύσεων και της διανομής μερίσματος.

Η βελτίωση των ταμειακών ροών αποτυπώθηκε και στον ισολογισμό. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 547,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 605,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 629,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για μείωση 81,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα περιορίστηκαν κατά 3,5%, στα 17,3 εκατ. ευρώ, χάρη στα χαμηλότερα επιτόκια και στη μείωση του δανεισμού.

Η επόμενη ημέρα και η αύξηση κεφαλαίου

Η ElvalHalcor εισέρχεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική και εμπορική αβεβαιότητα, υψηλές τιμές μετάλλων και αναδιάταξη των διεθνών εμπορικών ροών. Κομβική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε τον Ιούλιο με την έκδοση 59.523.810 νέων κοινών μετοχών, στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση των νέων τίτλων στη Euronext Athens ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου.

Για τη συνέχεια, στο επίκεντρο παραμένουν η πορεία της ζήτησης στις αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι διεθνείς τιμές αλουμινίου και χαλκού και οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση, η αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού και η στροφή προς προϊόντα υψηλότερου περιθωρίου δημιουργούν, πάντως, ισχυρότερη βάση για το δεύτερο μισό της χρονιάς.