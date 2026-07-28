Η κλήρωση του Eurojackpot για τα 10 εκατ. ευρώ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 11, 25, 40, 41 και 45.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 5.
Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 1 τυχερό δελτίο της δεύτερης κατηγορίας κερδίζει 1,2 εκατ. ευρώ και 4 της τρίτης κατηγορίας κερδίζουν από 173,112 ευρώ.
Το ΤΖΟΚΕΡ είναι αποκλειστικό παιχνίδι της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.
Σημ.: Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.