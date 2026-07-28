Ο Ρένος Χαραλαμπίδης με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν επιστρέφει στο ONE Channel.

Η εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, «Με τον Ρένο», συνεχίζει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με στόχο να φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, μέσα από συζητήσεις και συνεντεύξεις.

Το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, το ONE Channel, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την ανανέωση της εκπομπής για ακόμη μία σεζόν.

Η ανακοίνωση του σταθμού

«Ο Ρένος Χαραλαμπίδης συνεχίζει στο ONE Channel με τη δική του ξεχωριστή τηλεοπτική υπογραφή. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της, η εκπομπή «Με τον Ρένο» συνεχίζει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο ONE Channel.

Η εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη κατάφερε από την πρώτη στιγμή να ξεχωρίσει, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις τόσο στην τηλεθέαση όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες του σταθμού, με εκατομμύρια προβολές στα Social Media και μεγάλη απήχηση στο Διαδίκτυο.

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Με την μοναδική αφηγηματική του ματιά, ο Ρένος Χαραλαμπίδης δημιουργεί ένα διαφορετικό τηλεοπτικό περιβάλλον, όπου οι συζητήσεις αποκτούν ουσία και οι προσωπικές ιστορίες γίνονται αφορμή για στοχασμό, συγκίνηση και χαμόγελο.

Στη νέα σεζόν, η εκπομπή «Με τον Ρένο» θα συνεχίσει να φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών.

Βραδινές συναντήσεις οι οποίες ξεφεύγουν από τη συμβατική συνέντευξη. Η διαδρομή συνεχίζεται».

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