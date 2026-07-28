Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι διασώσεις αφορούσαν σε τρεις διαφορετικές υποθέσεις.

Περίπου 167 μετανάστες διασώθηκαν συνολικά νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό η διάσωση των μεταναστών έγινε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στην περιοχή νότια της Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό αρχικά περίπου 93 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους.

Ανάλογα σε δεύτερη περίπτωση διασώθηκαν περίπου 38 άτομα που επίσης επέβαιναν σε λέμβο στην περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Τέλος, σκάφος της Frontex διέσωσε 36 άλλους μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδο και τους μετέφεραν στο λιμάνι της Γαύδου.