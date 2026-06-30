Η Ισπανία καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μεταναστευτικούς κανόνες που βασίζονται στον «πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μετανάστες που ζουν παράτυπα στην Ισπανία σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για τη νομιμοποίησή τους στο πλαίσιο διευρυμένου προγράμματος της χώρας.

Αν και η ισπανική κυβέρνηση αρχικά υπολόγιζε ότι περίπου 500.000 άνθρωποι θα υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα - το οποίο παρέχει ανανεώσιμες άδειες διαμονής σε όλους τους αιτούντες που ζουν στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες και έχουν λευκό ποινικό μητρώο - περισσότεροι από 900.000 είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Η προσπάθεια νομιμοποίησης πηγάζει από μια πρωτοβουλία πολιτών του 2024, με τη στήριξη 700.000 Ισπανών, εκατοντάδων ανθρωπιστικών οργανώσεων, επιχειρηματικών ομίλων και της Καθολικής Εκκλησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Απρίλιο η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ενέκρινε βασιλικό διάταγμα που έδινε στους ενδιαφερόμενους λίγο περισσότερο από τρεις μήνες για να καταθέσουν αιτήσεις προκειμένου να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Περίπου 360.000 από τους περισσότερους από 900.000 ανθρώπους που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τα μέσα Ιουνίου έχουν ήδη λάβει προσωρινές άδειες εργασίας και διαμονής, σύμφωνα με αξιωματούχους.

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Ο Σάντσεθ υπεραμύνθηκε του μέτρου ως αναγνώριση για εκείνους που συμβάλλουν ήδη στην οικονομία της Ισπανίας, αλλά το σχέδιο νομιμοποίησης έχει αμφισβητηθεί από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά ομάδα Vox. Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απέρριψε αίτημα για προσωρινή αναστολή του διατάγματος.

Κόντρα στο ευρωπαϊκό κυνήγι μαγισσών

Η μαζική νομιμοποίηση φέρνει τη Μαδρίτη σε αντίθεση με τη μεταναστευτική πολιτική που ευνοείται επί του παρόντος στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ΕΕ οριστικοποίησε μια ριζική αναθεώρηση του μεταναστευτικού της συστήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερες επιστροφές, αυστηρότερες συνοριακές διαδικασίες και τα λεγόμενα «κέντρα επιστροφής» εκτός του μπλοκ για τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο. Αρκετές κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν ήδη ζητήσει την ταχεία δημιουργία αυτών των κέντρων, με χώρες όπως η Δανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ολλανδία να ηγούνται της προσπάθειας.

Σε επιστολή προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών του μπλοκ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ισπανική κυβέρνηση εξέφρασε την αντίθεσή της στις νέες πολιτικές, επικαλούμενη «τις σοβαρές νομικές, διπλωματικές και επιχειρησιακές αμφιβολίες που εγείρουν τα κέντρα επιστροφής, καθώς και την έλλειψη αναλογικότητας ορισμένων μέτρων».

Αντίθετα, η χώρα κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει μεταναστευτικούς κανόνες που βασίζονται στον «πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».