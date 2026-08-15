Κλειστά θα είναι τα σούπερ μάρκετ σήμερα, ανήμερα Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο, μικρότερα καταστήματα - σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά για τα ψώνια των καταναλωτών.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Σάββατο, τα καταστήματα των περισσότερων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, λόγω της επίσημης αργίας.

Δεν θα λειτουργήσουν, μεταξύ άλλων, τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Κρητικός, Γαλαξίας, LIDL και My Market. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα εμπορικά καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν

Διαφορετικό ωράριο θα ακολουθήσουν, ωστόσο, τα μικρότερα καταστήματα γειτονιάς και τα δίκτυα franchise, τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται καταστήματα όπως τα AB Shop & Go, My Market Local και OK! Markets, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, έως τις 10 ή ακόμη και τις 11 το βράδυ, ανάλογα με την περιοχή και το συγκεκριμένο κατάστημα.

Πώς θα ενημερωθείτε για το ωράριο

Οι καταναλωτές καλό είναι, πριν επισκεφθούν κάποιο κατάστημα, να ελέγξουν την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης αλυσίδας, ώστε να ενημερωθούν για το ακριβές ωράριο λειτουργίας.

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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις τουριστικές περιοχές, όπου ορισμένα τοπικά καταστήματα ενδέχεται να εφαρμόσουν διαφορετικό πρόγραμμα.

Η αγορά και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επιστρέψουν σε κανονική λειτουργία τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, με το συνηθισμένο ωράριο, από τις 08:00 έως τις 21:00.