Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών μετά τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας.

Ο κυβερνήτης της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τον σεισμό ενώ κοιμούνταν, όταν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούν για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί σε κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από τον κύριο σεισμό και τις δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν. Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη περίπου τρεις ώρες μετά τον σεισμό.

Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στο νησί Φλόρες λίγο πριν από τις 05:00 τοπική ώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το Μπαλί.

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Ισχυροί μετασεισμοί – Πανικός σε λιμάνι

Ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην ίδια περιοχή, μεταξύ των οποίων και μία μεγέθους 6,1 Ρίχτερ. Βίντεο από το λιμάνι του Μαουμέρε δείχνει μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτίριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν κοντά σε επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των νησιών.

Ορισμένοι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα όταν κατέρρευσε η γέφυρα επιβίβασης που συνέδεε την προβλήτα με το πλοίο. Μετά την έκδοση της προειδοποίησης για τσουνάμι, πλήθος κατοίκων εθεάθη να απομακρύνεται από τις ακτές με μοτοσικλέτες και να κατευθύνεται προς το εσωτερικό.

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Ωστόσο, αναμένεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποτυπωθεί πλήρως το μέγεθος της καταστροφής, καθώς πρόκειται για απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις ακτές Η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB) κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές.

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«Οι κάτοικοι θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν να εισέρχονται σε κτίρια, ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν ήδη υποστεί ρωγμές ή δομικές ζημιές», ανέφερε η BNPB.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων και η έκταση των επιπτώσεων. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα τις σχετικές πληροφορίες μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία».

Περίπου 2.000 κάτοικοι στην περιοχή Ναγκέκεο απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ έχουν αναφερθεί ζημιές σε αρκετά κτίρια.

«Το νερό υποχώρησε και όλοι πανικοβλήθηκαν»

Ο Άρνολντ Ουελιάντο, κάτοικος του χωριού Ταλιμπούρα στην περιοχή Σίκα της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, περιέγραψε στο BBC τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως είπε, κοιμόταν ακόμη όταν αισθάνθηκε την «πολύ ισχυρή δόνηση». «Ξύπνησα τρομαγμένος και αμέσως πήγα στο δωμάτιο του παιδιού μου», ανέφερε.

«Μόλις βγήκαμε έξω, οι κάτοικοι της γειτονιάς μας, η οποία βρίσκεται κοντά στην ακτογραμμή, είχαν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους και κατευθύνονταν προς τους λόφους. Οι δρόμοι είχαν γεμίσει κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι στέκονταν στην άκρη του δρόμου, επειδή η θάλασσα είχε επίσης υποχωρήσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάθμη της θάλασσας παρέμεινε χαμηλή για αρκετή ώρα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

«Το νερό παρέμεινε χαμηλά για αρκετή ώρα, οπότε όλοι πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν. Πήγα προς το κοινοτικό κέντρο υγείας και οι άνθρωποι εκεί είχαν ήδη απομακρυνθεί».

Ο Ουελιάντο πρόσθεσε ότι πολλοί κάτοικοι επιλέγουν να παραμείνουν σε εξωτερικούς χώρους μετά τον ισχυρό σεισμό, καθώς οι συνεχείς μετασεισμοί τούς κάνουν να φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.