Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις αυξάνουν διαρκώς τις ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης.

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην Υεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση στην παραθαλάσσια πόλη Μόκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Παράλληλα, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα ανακοίνωσε ότι έπληξε με drone πετρελαϊκή εγκατάσταση της Aramco στη γειτονική Σαουδική Αραβία.

Αξιωματικός του στρατού της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ, δήλωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι της Μόκα και πραγματοποιούσαν εκφόρτωση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ από την επίθεση σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Η Μόκα είχε δεχθεί επίθεση και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι ανακοίνωσαν νέα επιχείρηση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης της Aramco στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το πρακτορείο SABA, που πρόσκειται στο κίνημα, στόχος ήταν εγκατάσταση στη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου.

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Πηγή των Χούθι υποστήριξε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με drone, το οποίο «πέτυχε τον στόχο του». Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το κίνημα είχε ανακοινώσει ακόμη ένα πλήγμα εναντίον εγκατάστασης της Aramco, αυτή τη φορά στην Τζαζάν.

Νέα κλιμάκωση στην περιοχή

Οι τελευταίες επιθέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η σύγκρουση στην Υεμένη έχει εισέλθει ξανά σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση. Για πρώτη φορά μετά την κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2022, οι εχθροπραξίες έχουν επανέλθει σε ευρεία κλίμακα, στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει τον Ιούλιο αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα εμποδίζουν σαουδαραβικά πλοία να κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις διεθνείς μεταφορές και την αγορά ενέργειας, καθώς η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου και της διακίνησης υδρογονανθράκων. Η ένταση έχει ενισχυθεί περαιτέρω μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις αυξάνουν διαρκώς τις ανησυχίες για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης και για νέες αναταράξεις στις κρίσιμες θαλάσσιες εμπορικές οδούς της περιοχής.