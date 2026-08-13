Στους 500 ανέρχονται οι δηλωμένοι αγνοούμενοι από τον φονικό σεισμό την Κολομβία.

Οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια μειώνονται στην Κολομβία, καθώς οι διασώστες περιορίζουν σταδιακά τις επιχειρήσεις έρευνας, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Την ίδια ώρα, οικογένειες στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους συγγενείς τους.

Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τα συνεργεία έχουν ήδη αρχίσει να μετατοπίζουν το βάρος των επιχειρήσεων από την αναζήτηση εγκλωβισμένων στην απομάκρυνση των ερειπίων. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η επιχείρηση διάσωσης περνά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση, καθώς έχει πλέον παρέλθει το κρίσιμο πρώτο 72ωρο.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας (10/08) και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη δυτική Κολομβία. Κτίρια κατέρρευσαν, ενώ σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες των αρχών, τουλάχιστον 265 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 500 παραμένουν αγνοούμενοι.

Πάνω από 150 μετασεισμοί

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και για τους διασώστες, καθώς περισσότερες από 150 μετασεισμικές δονήσεις έχουν καταγραφεί από τη στιγμή του κύριου σεισμού. Οι συνεχείς δονήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατά την επιχείρηση στα ασταθή κτίρια και τα ερείπια.

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Τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό, πυροσβέστες και κάτοικοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν περίπου 20 ανθρώπους από ένα κτίριο, προτού ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με περισσότερα συνεργεία διάσωσης.

Μεγάλη δοκιμασία για τη νέα κυβέρνηση

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις λίγες ημέρες πριν από την καταστροφή, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κηρύξει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να δημιουργήσει ειδικό ταμείο για την ανοικοδόμηση.

Στόχος είναι να διοχετευθεί εγχώρια και διεθνής βοήθεια για την αποκατάσταση νοσοκομείων, σχολείων, κατοικιών και βασικών υποδομών.

Η καταστροφή αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τη νέα κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί μια εκτεταμένη κρίση και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την ανακούφιση των πληγέντων και την ανοικοδόμηση των περιοχών που καταστράφηκαν.

Παράλληλα, οι κολομβιανές αρχές απαντούν στην κριτική για τη διαχείριση της διεθνούς βοήθειας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν απορρίψει προσφορές άλλων χωρών. Όπως επισημαίνουν, θα γίνουν δεκτές διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης που διαθέτουν την απαιτούμενη αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Με πληροφορίες του Reuters