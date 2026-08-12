Η αναζήτηση επιζώντων μετά τον σεισμό στην Κολομβία συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε την Τετάρτη η κυβέρνηση της Κολομβίας, ως φόρο τιμής στα θύματα του φονικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες.

Η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό, «ως φόρο τιμής σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους», σύμφωνα με το διάταγμα.

Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φονικός σεισμός του αιώνα στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπέδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα.

Για λόγους ασφαλείας έχει εμπλακεί ο στρατός ενώ έχουν κλείσει οι εθνικοί δρόμοι ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία.

Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 250 νεκρούς και τουλάχιστον 3.000 αγνοούμενους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρώτες ώρες στην Κολομβία

Η αναζήτηση των αγνοουμένων και εγκλωβισμένων συνεχίζεται αδιάκοπα στην Κολομβία. Στο Κάλι, μια από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι ανέσυραν έναν 35χρονο άνδρα από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου σχεδόν 24 ώρες μετά τον σεισμό που συγκλόνισε τη δυτική Κολομβία. «Βρήκαμε ζωή κάτω από τα συντρίμμια... Κάθε λεπτό μετράει», έγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία στο X μαζί με ένα βίντεο ενός επιζώντα που διασώζεται κάτω από μια τσιμεντένια δοκό.

Πολίτες φέρονται να ανέσυραν τουλάχιστον πέντε επιζώντες από ένα μερικώς κατεστραμμένο ξενοδοχείο, αν και σε άλλες εικόνες φαινόταν τα σεντόνια με τα σκεπασμένα πτώματα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Abelardo de la Espriella, ανέλαβε καθήκοντα σε τελετή που έγινε στην Κάλι μόλις την περασμένη Παρασκευή. Τη Δευτέρα το βράδυ επέστρεψε στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι 5.000 σπίτια είχαν καταστραφεί και 188 άνθρωποι αγνοούνται στην γύρω περιοχή Valle del Cauca.

{https://x.com/visegrad24/status/2087122077136351675}

«Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί», δήλωσε ο δήμαρχος της Κάλι, Alejandro Eder, στους 2,3 εκατομμύρια πολίτες της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με τον νέο πρόεδρο.Ο Eder δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν 37 άτομα από σχεδόν τα 40 κτίρια που είχαν καταρρεύσει ολοσχερώς στην Κάλι. Ο De la Espriella, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο δεσμευόμενος να ξεκινήσει μια μεγάλη καταστολή των παράνομων ένοπλων ομάδων, δήλωσε ότι πάνω από 1.000 στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι δημόσιες αναταραχές εν μέσω αναφορών για λεηλασίες.

{https://x.com/MuhammadJoh_n/status/2087241385569374619}

Η κατάσταση στην Περέιρα, μια πόλη βόρεια του Κάλι, φαίνεται εξίσου δραματική, καθώς υπολογίζεται πως τουλάχιστον 53 άτομα έχουν παγιδευτεί σε κάποια από τα 58 κτίρια που κατέρρευσαν. Έντεκα άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Diario. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ξέσπασε σε κλάματα καθώς περιέγραφε τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πόλη του, όπου έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 66 θάνατοι.

{https://x.com/pradhyu78651514/status/2087242842372812840}

«Η Περέιρα ζει μια ιστορική και δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Σαλαζάρ στους δημοσιογράφους, με τη φωνή του να σπάει καθώς εξηγούσε πώς τα τοπικά νοσοκομεία αγωνίζονται να ανταποκριθούν σε αυτή την μαζική εισροή πληγέντων.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), είναι ο πιο φονικός στην Κολομβία από το Ιανουάριο του 1999. Τότε είχαν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άτομα.

Ο σεισμός της Κολομβίας τη Δευτέρα φαίνεται να προκάλεσε σημαντικά λιγότερες ζημιές από τους πολύ πιο επιφανειακούς και πιο καταστροφικούς σεισμούς της Βενεζουέλας, τον περασμένο Ιούνιο. Αλλά η επίσημη αντίδραση - τουλάχιστον μέχρι στιγμής - φαίνεται να ήταν πολύ πιο οργανωμένη, προληπτική και διαφανής από ό,τι στη Βενεζουέλα, όπου οι πολίτες συχνά είχαν μείνει μόνοι τους να σκάβουν για νεκρούς ή ζωντανούς κάτω από τα ερείπια.

{https://x.com/surajit_ghosh2/status/2087241598073745469}

Λίγες ώρες μετά τον σεισμό στην Κολομβία, ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε γρήγορα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δήλωσε ότι θα ηγηθεί προσωπικά της αντιμετώπισης της καταστροφής, κάνοντας ένα ταξίδι στο Choco, την περιοχή που επίσης επλήγη από τον σεισμό. Έχει στείλει ομάδες με επικεφαλής διάφορους υπουργούς στο πρόσφατα διορισμένο υπουργικό του συμβούλιο σε κάθε μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο Κολομβιανός πρόεδρος θα βρεθει στην Περέιρα την Τρίτη.