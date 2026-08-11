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Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε ξανά την κορυφή της Ευρώπης με άλμα στα 8,44 μ..

Ο Μίλτος Τεντόγλου έπεσε στη μάχη και κέρδισε το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου με 8,44 μ. στην 4η προσπάθειά, αυτή τη φορά στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε δυναμικά τη μεγάλη μάχη φτάνοντας τα 8,27 μέτρα, στη πρώτη του προσπάθεια. Ακολούθησε το 8,19μ στη δεύτερη, το 8,27 μ στην τρίτη για να αποθεωθεί για την τέταρτη προσπάθειά του στα 8,44μ. Ο Μίλτος Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθεια.

Είναι ο πρώτος άνδρας στο μήκος που παίρνει τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους και ισοφαρίζει έτσι την Χάικε Ντρέσλερ που το είχε κάνει στις γυναίκες.

Τα τελευταία δύο άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου δεν τα έκανε, έλεγχε τον αγώνα σε περίπτωση που τον περνούσαν να πηδούσε ξανά.

Ο Σιμόν Εχάμερ από την Ελβετία κατέκτησε το ασημένιο με άλμα στα 8,29 μ. ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ με άλμα στα 8,26 μ.

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Η πρώτη προσπάθεια στα 8,27μ

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Η δεύτερη προσπάθεια στα 8,19μ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkmd67zigrqx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η τρίτη προσπάθεια στα 8,27 μ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkmdn0v2jxe1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η τέταρτη προσπάθεια στα 8,44 μ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkme89fmkux5?integrationId=40599y14juihe6ly}