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Η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστή στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ στις 13 Αυγούστου.

Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε δυναμικά και πέρασε στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Αυτή είναι είναι η πρώτη χρονιά μετά τη γέννηση του παιδιού της και η πρώτη της μεγάλη διοργάνωση ως μαμά.

Η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε με 4,50 μ, ως πρώτη μαζί με την Μαρί Ζουλί Μπονάν. Τα 4,50 μ πέρασαν συνολικά 7 αθλήτριες.

Στον τελικό της Πέμπτης 13 Αυγούστου πέρασε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4,40 μ. ως 11η.

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«Άφησα το σώμα μου να κάνει αυτό για το ποίο προπονείται» είπε η πάντα χαμογελαστή Κατερίνα Στεφανίδη στις δηλώσεις της μετά την πρόκριση στο τελικό ενώ αποκάλυψε ότι αγωνίστηκε με δανεικά κοντάρια.

Λίγο πριν χαιρετίσει είπε χαμογελώντας πως πρέπει να πάει να κοιμήσει και το μωρό της.

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