Η Χαριλάου Τρικούπη χρησιμοποιεί τη ρητορική και την επιχειρηματολογία κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης -με διαφορετικές διατυπώσεις ο καθένας τους- για να επιτεθεί εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Προβληματισμό -στα όρια της ενόχλησης - προκαλεί σε πλήθος προοδευτικών πολιτών η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται διαρκώς και μάλιστα με την επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου που δεν έχουν εκφραστεί ακόμα ανοιχτά υπέρ του ενός ή του άλλου σχηματισμού της προοδευτικής παράταξης, θεωρούν ότι κάποιοι εντός της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να προετοιμάσουν το έδαφος για μια πιθανή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Με ρητορική Μαρινάκη-Γεωργιάδη

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, τον Μάιο, προκάλεσε έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με την εμφάνιση της έγινε στις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα – και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το τρίτο ΠΑΣΟΚ- χωρίς να αμφισβητείται αυτό σε καμία έρευνα.

Η δυναμική της ΕΛΑΣ, όπως ήταν απολύτως λογικό, προκάλεσε αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δείχνει πως είχε υποτιμήσει τον πρώην πρωθυπουργό. Και αυτός είναι ο λόγος που δυσκολεύεται στο να τον αντιμετωπίσει πολιτικά, καθώς πιάστηκε απροετοίμαστη για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

Το τελευταίο διάστημα είναι εμφανές πως το ΠΑΣΟΚ έχει επαναξιολογήσει την κατάσταση. Πλέον, δεν επιχειρεί να αποδομήσει τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ούτε καν να κρίνει αρνητικά τη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019. Αντίθετα, επιλέγει τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, επιλέγοντας να μιλάει για τη χρηματοδότηση της Συμπαράταξης και να λέει τον Αλέξη Τσίπρα, «διαπλεκόμενο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο που έκανε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στο In.gr και την Ελένη Στεργίου. Σε άλλο, μάλιστα, σημείο, αναφέρει πως «ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο».

Με απλά λόγια, χρησιμοποιεί τη ρητορική και την επιχειρηματολογία κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης - με διαφορετικές διατυπώσεις ο καθένας τους- για να επιτεθεί εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

«Αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά, όσο είναι σήμερα, θα ήταν αστείο το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί οποιονδήποτε άλλον για “διαπλοκή”. Το κόμμα που έγινε επί δεκαετίες συνώνυμο της», είπε στο Dnew.gr πρόσωπο που προέρχεται από την Ανανεωτική Αριστερά και μέχρι πρόσφατα ήταν συνεργαζόμενος με τη Χαριλάου Τρικούπη.

Σχέδια συγκυβέρνησης με τη Δεξιά;

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει πως δεν θυμάται ότι τα ίδια ακριβώς έλεγε για εκείνο η Νέα Δημοκρατία, όταν και το κατηγορούσε ότι «πατρονάρεται» από συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους – χωρίς να τολμήσει να τους κατονομάσει εκείνη την εποχή. Όπως και δεν κατονομάζει ούτε τώρα τα «συμφέροντα που εξυπηρέτησε» η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, το 2019.

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουν τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου εκτιμούν ότι κάποιοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ θα επιθυμούσαν διακαώς να το δουν να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Ειδικά από τη στιγμή που κανένας δεν έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ της «Καθημερινής» και της Αγγελικής Σπανού.

Εκεί αναφέρεται πως μπροστά στον κίνδυνο της τρίτης θέσης, κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη θα επιχειρήσουν να οδηγήσουν το κόμμα σε έκτακτο συνέδριο, με στόχο να ανατρέψουν την απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου για καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.