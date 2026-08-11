Ανακαλύψτε τους βασικούς κανόνες των Μάτριξ επαγωγικών συλλογισμών, τα συχνότερα λάθη και δείτε τη λογική που κρύβεται πίσω και από κάποιες απαιτητικές ερωτήσεις προκειμένου να ενισχύσετε την ταχύτητα, την ακρίβεια και την αυτοπεποίθησή σας τη στιγμή των εξετάσεων.

Οι ερωτήσεις Μάτριξ αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου να αναγνωρίζει λογικά μοτίβα και σχέσεις μεταξύ σχημάτων, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να εντοπίσει τον κανόνα ή τους κανόνες που διέπουν τις αλλαγές από κελί σε κελί, τόσο οριζόντια (ανά γραμμή) όσο και κάθετα (ανά στήλη), και στη συνέχεια να επιλέξει την εικόνα που συμπληρώνει σωστά το κενό κελί. Στα τεστ αυτού του τύπου δεν εξετάζεται η μαθηματική γνώση, αλλά η ικανότητα λογικής παρατήρησης, σύγκρισης και εξαγωγής συμπερασμάτων.

Οι κανόνες που χρησιμοποιούνται μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες ιδιότητες των σχημάτων. Οι συνηθέστεροι είναι η κυκλική εναλλαγή του είδους του σχήματος (π.χ. τετράγωνο σε τρίγωνο σε κύκλο), η περιστροφή, η κατοπτρική συμμετρία, η μεταβολή της θέσης μέσα στο κελί, η εναλλαγή χρώματος ή γεμίσματος (κενό/γεμάτο), η αλλαγή μεγέθους, η προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων, καθώς και λογικοί μετασχηματισμοί όπως η ένωση, η τομή ή η ακύρωση κοινών χαρακτηριστικών. Στα πιο απαιτητικά Μάτριξ συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι κανόνες, οι οποίοι λειτουργούν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα.

Για την αποτελεσματική επίλυση ενός Μάτριξ συνιστάται ο υποψήφιος να εξετάζει πρώτα κάθε γραμμή και κάθε στήλη ξεχωριστά, αναζητώντας ποια χαρακτηριστικά μεταβάλλονται και ποια παραμένουν σταθερά. Είναι σημαντικό να ελέγχει ότι ο ίδιος κανόνας ισχύει σε ολόκληρο το πλέγμα και όχι μόνο σε μία γραμμή ή μία στήλη, καθώς στα έγκυρα τεστ υπάρχει πάντοτε μία μοναδική λύση που ικανοποιεί όλους τους κανόνες ταυτόχρονα. Η συστηματική ανάλυση των χαρακτηριστικών πριν από την επιλογή της απάντησης μειώνει σημαντικά τα λάθη και αυξάνει την ταχύτητα επίλυσης.

Ας δούμε πέντε (5) επαγωγικούς που θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τις Μάτριξ ερωτήσεις:

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Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Όταν τα σχήματα μέσα σε κάθε εικόνα έχουν τον ίδιο αριθμό πλευρών τότε «γεμίζουν» ενώ όταν δεν έχουν τον ίδιο αριθμό πλευρών παραμένουν «άδεια». Η μόνη απάντηση που πληροί τις προϋποθέσεις του κανόνα αυτού είναι η επιλογή Δ.

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Δεν έχουν καμία σημασία τα χρώματα, αυτά έχουν μπει ως περισπασμό, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι τα σχήματα σε κάθε γραμμή έχουν 20 πλευρές στο σύνολό τους. Οπότε, η μόνη σωστή απάντηση είναι η Α καθώς αναζητούμε 6 πλευρές για να συμπληρώσουμε το 20άρι.

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Εδώ κυριαρχούν δύο ταυτόχρονοι κανόνες, ο πρώτος κανόνας είναι ανά στήλη όπου οι πλευρές κάθε σχήματος αυξάνονται +2 και ο δεύτερος κανόνας είναι όταν βρίσκεται μία μαύρη κουκκίδα τότε αφαιρούμε -1 στο +2 των πλευρών για το επόμενο σχήμα. Επομένως, στην 2η στήλη έχουμε τρίγωνο + 2 θέλουμε πεντάγωνο αλλά η μαύρη κουκκίδα μας μειώνει το σχήμα και έχουμε τετράγωνο, κατόπιν +2 και έχουμε εξάγωνο. Στην 3η στήλη έχουμε τετράπλευρο οπότε +2 θέλουμε εξάπλευρο αλλά οι δύο κουκκίδες μειώνουν τις πλευρές -2 οπότε έχουμε πάλι τετράπλευρο μέσα στο κελί, κατόπιν +2 έχουμε εξάπλευρο. Οπότε στην 1η στήλη στο δεύτερο κελί έχουμε δίπλευρο οπότε πριν θα είχαμε κύκλο που είναι μία πλευρά +2 θα είχαμε τρίπλευρο αλλά έχουμε μία μαύρη κουκκίδα οπότε -1, κατόπιν +2 και έχουμε τετράπλευρο στο τρίτο κελί. Οπότε η μόνη σωστή απάντηση είναι η επιλογή Ε.

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Ένας κανόνας εδώ η περιστροφή. Ελέγχουμε ανά γραμμή, στην 1η γραμμή το πεντάγωνο βρίσκεται στις 0 μοίρες, μετά στο 2ο κελί περιστρέφεται κατά 45 μοίρες και κατόπιν στο 3ο κελί περιστρέφεται κατά 90 μοίρες. Στην 3η γραμμή το εξάπλευρο βρίσκεται στις 315 μοίρες, στο 2ο κελί περιστρέφεται κατά 45 μοίρες και κατόπιν στο 3ο κελί περιστρέφεται κατά 90 μοίρες. Στη 2η γραμμή το τρίγωνο βρίσκεται στις 45 μοίρες, στο 2ο κελί περιστρέφεται κατά 45 μοίρες και βρίσκεται στις 90 μοίρες ενώ στο 3ο κελί περιστρέφεται κατά 90 μοίρες και βρίσκεται στις 180 μοίρες οπότε η μόνη σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Σε κάθε κελί έχουμε βέλη που σχετίζονται μεταξύ τους. Όταν το βέλος δείχνει πάνω είναι ίσο με το μηδέν, όταν δείχνει δεξιά είναι ίσο με τη μονάδα, όταν δείχνει κάτω είναι ίσο με το δύο και όταν δείχνει αριστερά τότε είναι ίσο με το τρία. Όταν τα βέλη είναι λευκά προσθέτουμε τα πρώτα δύο και βρίσκουμε το τρίτο βέλος σε κάθε κελί οπότε στο πρώτο κελί για παράδειγμα έχουμε μηδέν συν ένα ίσον ένα. Αν έχουμε μαύρο βέλος αφαιρούμε οπότε στη 2η γραμμή και στο 2ο κελί έχουμε δύο μείον ένα ίσον ένα. Η μόνη σωστή απάντηση που πληροί τους παραπάνω κανόνες είναι η επιλογή Β όπου έχουμε δύο συν ένα ίσον τρία.