Σήμερα θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα από το υπουργείο Παιδείας οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τη μόνιμη στελέχωση των σχολικών μονάδων, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, τα 5.487 ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίζονται μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων ενεργοποιούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί η καταχώριση των διορισθέντων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και θα ακολουθήσει η δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν την επίσημη ενημέρωση για τις ημερομηνίες ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, ώστε να ολοκληρωθεί η προσωρινή τοποθέτησή τους στις οικείες σχολικές μονάδες.

Με βάση τον προγραμματισμό, η διαδικασία για την πράξη ανάληψης υπηρεσίας των νέων μονίμων εκπαιδευτικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου.