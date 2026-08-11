Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) για τη δυσλιπιδαιμία, που δημοσιεύθηκαν το 2026, εισήγαγαν έναν νέο υπολογιστή για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και θέτουν χαμηλότερους στόχους για τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης.

Νέα μελέτη ερευνητών από το Mass General Brigham διαπιστώνει ότι σχεδόν 1 στους 3 ενήλικες στις ΗΠΑ χωρίς καρδιακές παθήσεις - και σχεδόν 4 στους 5 που έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα, εγκεφαλικό ή άλλο καρδιαγγειακό επεισόδιο - έχουν επίπεδα LDL («κακή» χοληστερίνη), πάνω από τους στόχους που θέτουν οι νέες αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη χοληστερίνη.

Επιπλέον, μεταξύ των ενηλίκων χωρίς καρδιακές παθήσεις που βρίσκονται πάνω από τα συνιστώμενα όρια, περίπου 3 στους 4 δεν λαμβάνουν καμία φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA.

«Η απόσταση ανάμεσα στα πραγματικά επίπεδα χοληστερίνης του πληθυσμού και στα επίπεδα που, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, θα έπρεπε να έχουν οι άνθρωποι είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Shady Abohashem, διδάσκων στην ακτινολογία στην Ιατρική Σχολή του Harvard και στο Massachusetts General Hospital.

«Οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στη χώρα και ένα μεγάλο ποσοστό των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων μπορεί να προληφθεί με φάρμακα που διαθέτουμε εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη θεραπεία δεν λαμβάνουν αγωγή. Πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους».

Νέα όρια για την LDL

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) για τη δυσλιπιδαιμία, που δημοσιεύθηκαν το 2026, εισήγαγαν έναν νέο υπολογιστή για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και θέτουν χαμηλότερους στόχους για τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι, για τα άτομα υψηλότερου κινδύνου, «όσο χαμηλότερη είναι η LDL, τόσο το καλύτερο».

Για να αξιολογήσουν κατά πόσο ο πληθυσμός των ΗΠΑ ανταποκρίνεται στους νέους στόχους, ο Abohashem και οι συνεργάτες του ανέλυσαν εθνικά δεδομένα από περίπου 2.300 ενήλικες ηλικίας 30 έως 79 ετών, τα οποία προέρχονται από την έρευνα National Health and Nutrition Examination Survey για την περίοδο 2021-2023. Η έρευνα είναι ομοσπονδιακή και αντιπροσωπεύει περίπου 178 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ.

Ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο LDL;

Με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες, το συνιστώμενο επίπεδο της LDL διαφέρει ανάλογα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κάθε ανθρώπου. Όσο υψηλότερος είναι ο συνολικός κίνδυνος, τόσο χαμηλότερο πρέπει να είναι το επίπεδο της LDL.

Όπως εξηγεί ο Abohashem, οι νέες οδηγίες δεν θέτουν έναν συγκεκριμένο στόχο LDL για τους ενήλικες που διατρέχουν χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Για άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι, όταν η LDL χοληστερόλη βρίσκεται μεταξύ 160 και 189 mg/dL, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση στατίνης μέτριας έντασης.

Για ενήλικες με οριακό ή ενδιάμεσο καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι νέες οδηγίες θέτουν ως στόχο επίπεδα LDL χοληστερόλης κάτω από 100 mg/dL.

Για άτομα με διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο και πολύ υψηλό κίνδυνο για νέο καρδιαγγειακό επεισόδιο, ο στόχος είναι LDL χοληστερόλη κάτω από 55 mg/dL.

Χάσμα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικά κενά μεταξύ των νέων στόχων για την LDL και των πραγματικών επιπέδων στον πληθυσμό.

Περίπου το ένα τρίτο των Αμερικανών ενηλίκων χωρίς ιστορικό εμφράγματος, εγκεφαλικού ή άλλου καρδιαγγειακού επεισοδίου - δηλαδή της ομάδας πρωτογενούς πρόληψης - είχε επίπεδα LDL πάνω από τους νέους συνιστώμενους στόχους.

Από αυτούς, περίπου το 76% δεν λάμβανε καμία φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης.

Το χάσμα διευρυνόταν σημαντικά όσο αυξανόταν ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Μεταξύ των ατόμων με τον υψηλότερο κίνδυνο, περίπου το 83% βρισκόταν πάνω από τον στόχο, ενώ περίπου οι μισοί από αυτούς δεν λάμβαναν καμία αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης.

Διαφορετική ήταν η εικόνα μεταξύ των ενηλίκων με διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο - ομάδα δευτερογενούς πρόληψης.

Σχεδόν 4 στους 5 βρίσκονταν πάνω από τον συνιστώμενο στόχο. Ωστόσο, οι περισσότεροι - περίπου 62% - λάμβαναν ήδη θεραπεία για τη μείωση της χοληστερίνης, χωρίς όμως να έχουν επιτύχει τους χαμηλότερους στόχους.

Αυτό δείχνει ότι για την πλειονότητα αυτών των ασθενών χρειάζεται εντατικοποίηση της θεραπείας και όχι απλώς έναρξη νέας αγωγής. Το υπόλοιπο 38% δεν λάμβανε καμία θεραπεία.

«Τα καλά νέα είναι ότι γνωρίζουμε ακριβώς τι λειτουργεί και τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτές τις θεραπείες είναι από τα ισχυρότερα στην ιατρική», δήλωσε ο Abohashem.

«Όμως πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά προβλήματα που απαιτούν δύο διαφορετικές λύσεις. Στα άτομα χωρίς καρδιακές παθήσεις, οι περισσότεροι από όσους βρίσκονται πάνω από τον στόχο δεν λαμβάνουν καθόλου φάρμακα για τη μείωση της χοληστερίνης. Επομένως, το πρώτο βήμα είναι απλώς η έναρξη της αγωγής.

Αντίθετα, στα άτομα που έχουν ήδη υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό, οι περισσότεροι λαμβάνουν ήδη στατίνη, αλλά εξακολουθούν να μην επιτυγχάνουν τον στόχο. Για αυτούς, η λύση δεν είναι η έναρξη θεραπείας, αλλά η εντατικοποίησή της. Αυτό μπορεί να σημαίνει ισχυρότερη στατίνη, προσθήκη ενός μη στατινικού φαρμάκου ή εξέταση νεότερων θεραπειών».

Με πληροφορίες από news.harvard.edu