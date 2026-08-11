Ο 38χρονος, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, με το αυτοκίνητο να είναι κλειδωμένο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας (10/8) μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 38χρονος, που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού, με το αυτοκίνητο να είναι κλειδωμένο. Το όχημα εντοπίστηκε στη συμβολή της παρόδου Βουλιαγμένης με το αδιέξοδο της οδού Πικροδάφνης.

Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του

Ο αστυνομικός είχε αναζητηθεί από τα οικεία του πρόσωπα ήδη από το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Την εξαφάνισή του στις αρχές δήλωσε η σύντροφός του, η οποία απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σορό του 38χρονου εντοπίστηκαν εκδορές στην περιοχή του λαιμού, καθώς και μελανιές στα χέρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα εξετάζονται από τους ερευνητές, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκαν και αν σχετίζονται με τον θάνατό του.

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Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του θανάτου από παθολογικά αίτια.

Τι φέρεται να κατέθεσε η σύντροφός του

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεσή της, η σύντροφος του 38χρονου ανέφερε στις αρχές ότι ο αστυνομικός δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Παράλληλα, φέρεται να είπε πως πριν εξαφανιστεί δεν είχε προηγηθεί κάποιος καβγάς μεταξύ τους.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, θεωρούσε ότι ο 38χρονος είχε μεταβεί κανονικά στην υπηρεσία του. Η ίδια φέρεται να εξήγησε στις αρχές ότι, λόγω της φύσης της εργασίας του, ήταν συχνό να απουσιάζει κατά τη διάρκεια της νύχτας και να επιστρέφει στο σπίτι το επόμενο πρωί.

Το κινητό οδήγησε τις έρευνες στον Άγιο Δημήτριο

Καθοριστικό στοιχείο στην αναζήτηση του 38χρονου αποτέλεσε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κινητό εξέπεμπε σήμα μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή, όπου τελικά εντοπίστηκε ο 38χρονος χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα.

«Έχουμε σοκαριστεί όλοι» λέει ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας

Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (11/8) στο MEGA, αναφέρθηκε στην υπόθεση και στην πορεία των ερευνών.

«Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Βρέθηκε αργά χθες το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, νεκρός σε ένα υπηρεσιακό όχημα και γίνονται διάφορα ερωτήματα. Ξεκίνησε αμέσως η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών, μια έρευνα από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες και από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για να εξαχθούν τα συμπεράσματα αυτής, αυτού, αυτού του θανάτου.

Το κρίσιμο είναι και η μακροσκοπική εξέταση του χώρου, δηλαδή αυτό που προβληματίζει ότι ήταν το αυτοκίνητο κλειδωμένο, το υπηρεσιακό όχημα, ότι καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Κάποιες εκδορές που βρέθηκαν πάνω στα χέρια και στον λαιμό. Η κατάσταση ενδεχομένως, θα εξεταστεί το πώς βρέθηκε, σε τι κατάσταση ήταν ο ρουχισμός του, τι είχε πάνω του, τι είχε μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτό όμως που είναι το πιο κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ακόμα η έρευνα διενεργείται και είναι πολύ νωρίς να έχουμε συμπεράσματα, είναι η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις ιατροδικαστικής ή πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα αναδείξει το, τα αίτια του θανάτου, ο χρόνος θανάτου. Αν είναι από εγκληματική ενέργεια, αν είναι από παθολογικά αίτια, αν είναι από οτιδήποτε άλλο, θα φανεί.

Όπως επίσης και βέβαια οι επαφές οι τηλεφωνικές, το κινητό τηλέφωνο, γιατί από το στίγμα του κινητού ουσιαστικά βρέθηκε. Μετά από την κατάθεση που είχε κάνει η σύντροφός, η οποία έλεγε ότι για πολλές ώρες ήταν εξαφανισμένος και δεν απαντούσε και το έκανε σε ένα όμορο του Τμήματος Ασφαλείας του, της Ακροπόλεως. Είναι ακόμα νωρίς. Περιμένουμε πραγματικά είναι θλιβερό και να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς», είπε αρχικά.

Τι ανέφερε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης

Για την υπόθεση μίλησε στο MEGA και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα προκύψουν από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

«Πρώτα πρέπει να αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ή κάποια ή αυτοχειρία. Άρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο πρέπει να λάβει χώρα από τον ιατροδικαστή με την αυτοψία, νεκροψία νεκροτομή. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα εάν πρόκειται για έναν βίαιο θάνατο ή για έναν φαρμακευτικό θάνατο ή αν αποτελεί ένα παθολογικό εντελώς αίτιο, δηλαδή μια αιτία η οποία δεν σχετίζεται με, ούτε με αυτοχειρία, αλλά ούτε και με εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, η οποία φυσικά πρέπει να γίνουν πρώτα ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές, οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάσεις. Οι αμυχές μπορεί να είναι και εντελώς άσχετες με το περιστατικό. Αυτό θα φανεί από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης».

Από την πλευρά του, ο κ. Ρήγας πρόσθεσε:

«Εξωτερικά φαίνεται ότι δεν είχε κάποιο, ούτε κάποια μαχαιριά, ούτε κάποιο πυροβολισμό, ας πούμε μια σφαίρα», προσέθεσε ο κ. Ρήγας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Τάξης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου.