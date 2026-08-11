Το καλό σενάριο είναι η απάθεια να οφείλεται στην αυγουστιάτικη ραστώνη. Γιατί υπάρχουν και χειρότερα ενδεχόμενα...

Η αποκάλυψη του Σταύρου Μπένου για την εγκατάλειψη του σχεδίου «Εβρος μετά», ύψους 3 δισ ευρώ (κατά βάση από κοινοτικά κονδύλια), έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση κα, για παράδειγμα, σήμερα το θέμα είναι πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Aπό την ανάρτηση του Dnews το Σάββατο μέχρι τώρα, η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει αντιδράσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ούτε ενημέρωση έχει ζητήσει από την κυβέρνηση, ούτε στήριξη στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ έχει εκφράσει, ούτε κάποια πρωτοβουλία για την ανάδειξη της υπόθεσης έχει πάρει.

Το καλό σενάριο είναι η απάθεια να οφείλεται στην αυγουστιάτικη ραστώνη. Γιατί υπάρχουν και χειρότερα ενδεχόμενα...

Β. Σκ.