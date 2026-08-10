«Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται. Είναι όλα τα στελέχη του εκείνα που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους την θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική», τονίζει ο Μ. Χριστοδουλάκης.

Μετά το δημοσίευμα της «Εστίας», σύμφωνα με τον οποίο Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης συμμετείχαν σε «μυστικό δείπνο» με τον Γιώργο Γεραπετρίτη σε σπίτι επιχειρηματία - κάτι που διέψευσαν και οι τρεις - ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο επίκεντρο του σημερινού πρωτοσέλιδου της «Δημοκρατίας», υπό τον τίτλο «Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του "δελφίνου" του ΠΑΣΟΚ Μ. Χριστοδουλάκη- μείζον πολιτική και ηθικό θέμα».

«Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου, ούτε άμεσο ούτε έμμεσο συνομιλητή τον βούρκο, και όσους κυλιούνται από συνήθεια ή ανάγκη στις λάσπες και τους βάλτους», τονίζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σε ανάρτησή του στα social media.

{https://www.facebook.com/ChristodoulakisM/posts/pfbid02yVnsSYb1PBbQF7eXSbrgD64CKMQ8UxEXj7dur7h7F6CKfR1wZ6TmhPcATXNRydKYl}

«Δεν με τρόμαξε ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση από συστήματα και συμφέροντα που εξυπηρετούν με όρους υπονόμου διεφθαρμένα κέντρα και μηχανισμούς.

Αν νομίζουν κάποιοι ότι με τον τρόπο αυτό θα λυγίσουμε, θα συμβιβαστούμε, ή θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, σας έχω νέα: είστε βαθιά νυχτωμένοι!

»Είμαι περήφανα από εκείνους που σηκώνω μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τους χιλιάδες γνωστούς και ανώνυμους αγωνιστές του σε κάθε πόλη, κάθε χωριό και κάθε γειτονιά της Ελλάδας τη σημαία της πολιτικής αλλαγής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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»Εχω υποστηρίξει με πάθος και κόστος το πρόταγμα της πολιτικής αυτονομίας του πολιτικού μου χώρου, επίσημα και θεσμικά στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά σε κάθε δημόσια εμφάνιση μου. Και θα συνεχίσω να το κάνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί είναι αυτό που πιστεύω, και στα πιστεύω μου δεν έχω μάθει να κάνω ούτε μισό χιλιοστό πίσω.

»Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μου έχουν την παράταξη μου μεγάλη και ισχυρή, και την πολιτική αλλαγή στη χώρα να γίνεται πράξη μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Τροφοδοτούνται μόνο από την αγάπη, τη φιλία και τη συντροφικότητα όσων μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια όνειρα. Και σας έχω νέα επίσης: αυτή η αγάπη και αυτό πάθος δεν ανταλλάζεται και δεν αγοράζεται, όπως τα στημένα δημοσιεύματα σας.

»Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται. Είναι όλα τα στελέχη του εκείνα που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους την θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική. Σας έχω νέα και εδώ: αυτό δεν θα συμβεί ποτέ!

»Ελάτε με όποιον τρόπο θέλετε, ξέρουμε πως έχετε πολλούς. Θα είμαστε εδώ.

»Επειδή η λάσπη πρέπει να απαντάται και επί της ουσίας, για το σημερινό συκοφαντικό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας παραπέμπω στην ανακοίνωση της εταιρείας: https://www.facebook.com/share/p/19QbCarf47/?mibextid=wwXIfr», καταλήγει η ανάρτηση του Μ. Χριστοδουλάκη.