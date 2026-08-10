Βρίσκεται σε εξέλιξη οριζόντια διαδικασία ανασυγκρότησης, με επανεκκίνηση όλων των Νομαρχιακών Επιτροπών και των Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών.

Μήνυμα πολιτικής και οργανωτικής επανεκκίνησης στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιχειρώντας παράλληλα να βάλει τέλος στα σενάρια περί διάλυσης του κόμματος. Με κεντρικό μήνυμα «Για την Αριστερά – Για την Κοινωνία», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι ανασυγκροτείται σε όλη τη χώρα και ενισχύει την πολιτική και κοινωνική του παρουσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη οριζόντια διαδικασία ανασυγκρότησης, με επανεκκίνηση όλων των Νομαρχιακών Επιτροπών και των Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά και σε επικοινωνιακή καμπάνια, η οποία θα εξελιχθεί μέσα από τρία διαδοχικά spots με κεντρικό μήνυμα την ενότητα και την επανεκκίνηση του κόμματος.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, τα spots επιχειρούν να απαντήσουν στα ερωτήματα και τις εκτιμήσεις που κυριάρχησαν το προηγούμενο διάστημα στα Μέσα Ενημέρωσης, σχετικά με το μέλλον του κόμματος. Μεταξύ αυτών ήταν οι αναφορές ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο», ότι υπάρχουν «τριβές μεταξύ στελεχών» ή ότι «τα μέλη εγκαταλείπουν μαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Η ηγεσία του κόμματος επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξει ότι η εικόνα αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, περισσότερα από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί, ενώ η σχετική διαδικασία συνεχίζεται.

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Παράλληλα, όπως αναφέρεται, 35 Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν ήδη ανασυγκροτηθεί και προχωρούν στη συγκρότηση Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα και στην κατάρτιση ψηφοδελτίων. Στόχος είναι μέχρι τη ΔΕΘ να έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι Νομαρχιακές Επιτροπές.

Το μήνυμα Δούρου, Παππά και Πολάκη

Στην επικοινωνιακή καμπάνια συμμετέχουν, εκ μέρους της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι απευθύνουν προσκλητήριο ενεργοποίησης προς τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «είναι εδώ για την Αριστερά και τους ανθρώπους» και «για τα συμφέροντα των πολλών και όχι των ολιγαρχών».

Στα γυρίσματα των spots συμμετέχουν και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή της κομματικής βάσης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με την ενημέρωση, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανοίγει πλέον ένας κύκλος «οργανωτικής και πολιτικής αντεπίθεσης», ο οποίος αναμένεται να κορυφωθεί με σειρά εκδηλώσεων και με την ενεργή παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί και το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η επικοινωνιακή καμπάνια με δεκάδες θεματικά μικρά spots.

Σε αυτά θα συμμετέχουν βουλευτές και βουλεύτριες, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, με στόχο να αναδειχθούν προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία αλλά και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η πρώτη θεματική παρέμβαση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με δύο spots που αφορούν το ζήτημα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.