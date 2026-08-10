O στρατός της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Taneko στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Τιουμέν της Ρωσίας στη Σιβηρία, μετά από επίθεση ουκρανικών drones, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντερ Μουρ στο Telegram.

Παράλληλα, ο στρατός της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Taneko στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Reuters ανέφερε ότι ακολούθησε πυρκαγιά.

Απαντώντας στις νυχτερινές επιθέσεις στο Νιζνεκάμσκ, Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν ότι άνοιξαν ποινική έρευνα για την «τρομοκρατική επίθεση« όπως τη χαρακτήρισαν, λέγοντας σε ανακοίνωσή τους ότι η Ουκρανία έπληξε κατοικημένες περιοχές και ότι μεταξύ των αμάχων σκοτώθηκε και ένα παιδί.

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Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και πάνω από 75 τραυματίες.

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Ο επικεφαλής της περιφέρειας Ταταρστάν της Ρωσίας, Ρούσταμ Μιννικάνοφ, κήρυξε πένθος, όπως ανέφερε σε δήλωσή του στο Telegram ο δήμαρχος του Νιζνεκάμσκ, Ράντμιρ Μπελιάγιεφ. Το διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής, ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα της Ρωσίας, επλήγη από την επίθεση, ανέφεραν ρωσικά ΜΜΕ.

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Στη Ρωσία χιλιάδες Βορειοκορεάτες

Έως και 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας παράλληλα τη Νότια Κορέα να παράσχει υποστήριξη στην αεράμυνα της Ουκρανίας. Πρόκειται για αύξηση από τους εκτιμώμενους 30.000 που είχε ανακοινώσει ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ιούλιο.

Σημείωσε πως το Κίεβο εντόπισε ορισμένους βορειοκορεατικούς πυραύλους στο έδαφος της Ουκρανίας.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να χτίζει την εμπειρία της στον σύγχρονο πόλεμο, να λαμβάνει άδειες από τη Ρωσία και να κάθε είδους στρατιωτικά εργαλεία από αυτούς».