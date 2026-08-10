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Η αυλαία ανοίγει με δύο κρίσιμες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Μια εβδομάδα γεμάτη προκλήσεις, ευρωπαϊκές μάχες και τον πρώτο τίτλο της σεζόν περιμένει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από τα προκριματικά του Champions League, του Europa League και του Conference League μέχρι το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν σε μια σειρά αγώνων που μπορούν να καθορίσουν την πορεία ολόκληρης της σεζόν.

Και στη Superbet, κάθε μεγάλη αναμέτρηση συνοδεύεται από Super αποδόσεις* που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Τρίτη 11 Αυγούστου: Διπλή ευρωπαϊκή αποστολή

Η αυλαία ανοίγει με δύο κρίσιμες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τη Ναϊμέχεν, μετά το 0-0 του «Γ. Καραϊσκάκης», με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα Playoffs του UEFA Champions League.

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Την ίδια ημέρα, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βουλγαρία απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Το 1-1 του ΟΑΚΑ άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς και οι «πράσινοι» καλούνται να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τα Playoffs του UEFA Conference League.

Super αποδόσεις στη Superbet:*

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός να προηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή1ο Ημίχρονο – Ολυμπιακός Over 0.5 γκολΣυνολική απόδοση @2.30

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός Over 1.5 γκολΠαναθηναϊκός νίκηΣυνολική απόδοση @2.05

Τετάρτη 12 Αυγούστου: Ώρα για τον πρώτο τίτλο

Η δράση συνεχίζεται στο Παγκρήτιο, όπου ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στο Superbet Super Cup, το πρώτο επίσημο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Superbet, ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης, συνοδεύει τη μεγάλη αναμέτρηση με αμέτρητες αγορές* για ένα παιχνίδι που ανοίγει τη σεζόν με τίτλο.

Super αποδόσεις στη Superbet:*ΑΕΚ Over 1.5 γκολΑΕΚ Over 4.5 κόρνερΣυνολική απόδοση @2.20

Πέμπτη 13 Αυγούστου: Η τελευταία ελληνική μάχη της εβδομάδας

Η αυλαία πέφτει στο Βέλγιο, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League.

Μετά την ήττα με 0-1 στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά μια μεγάλη ανατροπή που θα τον οδηγήσει στα Playoffs της διοργάνωσης.

Super αποδόσεις στη Superbet:*

ΠΑΟΚ να προηγηθεί οποιαδήποτε στιγμή1ο Ημίχρονο – ΠΑΟΚ Over 0.5 γκολΣυνολική απόδοση @2.15

Μια εβδομάδα που μπορεί να καθορίσει τη συνέχεια

Τέσσερις ελληνικές ομάδες, τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς συνθέτουν μία από τις πιο σημαντικές εβδομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με τις Super αποδόσεις* της Superbet, κάθε μεγάλη αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.