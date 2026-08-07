Οι ευρωπαϊκές βραδιές συνεχίζονται και μαζί τους μεγαλώνουν οι φιλοδοξίες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχει ήδη αρχίσει. Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν τη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών, τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης ετοιμάζονται για σέντρα και οι πρώτες προβλέψεις για το πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο.

Στη Superbet, οι μακροχρόνιες αγορές ανοίγουν από νωρίς και δίνουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια χρονιά που υπόσχεται συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την ευρωπαϊκή τους θέση

Οι ευρωπαϊκές βραδιές συνεχίζονται και μαζί τους μεγαλώνουν οι φιλοδοξίες για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ ξεκινά την προσπάθειά της για μια θέση στη League Phase του UEFA Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα αστέρια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την παρουσία του στη League Phase του UEFA Europa League, ο Παναθηναϊκός στοχεύει στη League Phase του UEFA Conference League, ενώ και ο ΟΦΗ συνεχίζει τη δική του ευρωπαϊκή διαδρομή στο Europa League.

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Ενδεικτικές μακροχρόνιες αποδόσεις:*

ΑΕΚ να προκριθεί στη League Phase του UEFA Champions League: 1.30

Ολυμπιακός να προκριθεί στη League Phase του UEFA Champions League: 4.00

ΠΑΟΚ να προκριθεί στη League Phase του UEFA Europa League: 4.20

Παναθηναϊκός να προκριθεί στη League Phase του UEFA Conference League: 2.10

ΟΦΗ να προκριθεί στη League Phase του UEFA Europa League: 3.00

Και τα πρωταθλήματα... μόλις αρχίζουν

Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι μάχες για τους τίτλους έχουν ήδη ξεκινήσει μέσα από τις μακροχρόνιες αγορές*.

Στην Premier League, η Άρσεναλ ξεκινά ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, με τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ακολουθούν σε μια ακόμη σεζόν γεμάτη ανταγωνισμό.

Στη La Liga, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται για ακόμη μία μεγάλη μονομαχία, ενώ στην Ιταλία η Ίντερ διατηρεί τον πρώτο λόγο απέναντι σε Νάπολι, Γιουβέντους και Μίλαν.

Στη Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου παραμένει το μεγάλο φαβορί, με την Ντόρτμουντ και τις υπόλοιπες διεκδικήτριες να φιλοδοξούν να ανατρέψουν τα προγνωστικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μακροχρόνιες αγορές* της Super League, όπου η μάχη για τον τίτλο προμηνύεται πιο αμφίρροπη από ποτέ, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί και τον ΠΑΟΚ να φιλοδοξεί να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση.

Η σεζόν ξεκινά πριν από τη σέντρα

Με τις Super αποδόσεις* και τις μακροχρόνιες αγορές της Superbet, η νέα ποδοσφαιρική σεζόν αποκτά ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας ημέρα.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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