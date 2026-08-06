Αυτή η ρουτίνα έχει διάφορα οφέλη για τη φροντίδα και την εμφάνιση των ποδιών. Μάθετε πώς να την κάνετε σωστά.

Η φροντίδα των ποδιών, αν και πολλές φορές περνά σε δεύτερη μοίρα, είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα του υπόλοιπου σώματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι ειδικοί προτείνουν το πλύσιμο με αλάτι και ελαιόλαδο, μια μέθοδο που προσφέρει διάφορα οφέλη και μπορεί να βελτιώσει την εμφάνισή τους. Η πρακτική αυτή, η οποία γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής τον χειμώνα, έχει ως στόχο την ενυδάτωση της επιδερμίδας και την ανακούφιση από την κούραση μετά από μια απαιτητική ημέρα. Αν και δεν αντικαθιστά ιατρικές θεραπείες ούτε θεραπεύει ασθένειες, πολλοί άνθρωποι την εντάσσουν στη ρουτίνα περιποίησής τους, ιδιαίτερα όταν το κρύο προκαλεί ξηρότητα στο δέρμα.

Πώς δρουν το αλάτι και το ελαιόλαδο στη φροντίδα των ποδιών

Από τη μία πλευρά, το χοντρό ή θαλασσινό αλάτι βοηθά στον καθαρισμό της επιδερμίδας, στην απομάκρυνση των ακαθαρσιών και στην απαλότητα των σκληρύνσεων, όταν χρησιμοποιείται σε ποδόλουτρο με χλιαρό νερό. Επιπλέον, η θερμότητα του νερού συμβάλλει στη χαλάρωση και μπορεί να ανακουφίσει από την αίσθηση των κουρασμένων ποδιών. Παράλληλα, το ελαιόλαδο είναι γνωστό για τις ενυδατικές του ιδιότητες. Χάρη στα αντιοξειδωτικά και τα λιπαρά οξέα που περιέχει, ενυδατώνει την ξηρή επιδερμίδα και βελτιώνει την ελαστικότητά της, αφήνοντας τα πόδια πιο απαλά μετά την εφαρμογή.

Πώς να κάνετε το πλύσιμο των ποδιών στο σπίτι

Γεμίστε ένα δοχείο με χλιαρό νερό.

Προσθέστε δύο ή τρεις κουταλιές της σούπας χοντρό ή θαλασσινό αλάτι.

Βυθίστε τα πόδια στο νερό για 15 έως 20 λεπτά.

Στεγνώστε τα καλά, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα.

Εφαρμόστε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο και κάντε μασάζ στο πέλμα, τη φτέρνα και τα δάχτυλα μέχρι να απορροφηθεί.

Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να εφαρμόζουν αυτή τη διαδικασία το βράδυ, πριν τον ύπνο, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση χαλάρωσης και ξεκούρασης διαβάζουμε στο tn.com.ar.

Ποια οφέλη αυτής της μεθόδου και πότε πρέπει να αποφεύγεται

Όσοι εντάσσουν αυτή τη συνήθεια στη ρουτίνα περιποίησής τους υποστηρίζουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση των σκασμένων φτερνών, στην απαλότητα των σκληρών σημείων, στην ανακούφιση από την κούραση και στη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης της επιδερμίδας. Επιπλέον, αποτελεί μια στιγμή χαλάρωσης μετά από μια έντονη ημέρα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν συνιστώνται τα ποδόλουτρα με αλάτι όταν υπάρχουν ανοιχτές πληγές, μολύνσεις, έντονες φουσκάλες ή τραυματισμοί στο δέρμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση ή να καθυστερήσουν την επούλωση. Είναι επίσης σημαντικό τα άτομα με διαβήτη, προβλήματα κυκλοφορίας ή παθήσεις που επηρεάζουν την αισθητικότητα των ποδιών να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία υγείας πριν εντάξουν τέτοιου είδους σπιτικές πρακτικές φροντίδας.

Κάθε πότε συνιστάται να γίνεται

Η ιδανική συχνότητα εξαρτάται από την κατάσταση της επιδερμίδας. Σε άτομα με υγιή πόδια, η εφαρμογή μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι συνήθως αρκετή για να διατηρούνται απαλά, ενυδατωμένα και χωρίς τραχιές περιοχές. Αν οι φτέρνες είναι πολύ ξηρές ή παρουσιάζουν έντονες σκληρύνσεις, η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται έως δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για μικρό χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας πάντα την αντίδραση του δέρματος. Όταν η εικόνα των ποδιών βελτιωθεί, συνιστάται η επιστροφή σε μια εβδομαδιαία ρουτίνα συντήρησης.

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Ποια μυστικά περιποίησης βοηθούν στη διατήρηση υγιών ποδιών τον χειμώνα;

Εκτός από τα ποδόλουτρα με αλάτι και την ενυδάτωση με ελαιόλαδο, οι ειδικοί προτείνουν την υιοθέτηση συνηθειών που προστατεύουν την επιδερμίδα από το κρύο και την ξηρότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρήση υποδημάτων που επιτρέπουν τον αερισμό του ποδιού, η καθημερινή αλλαγή καλτσών, το πολύ καλό στέγνωμα των ποδιών μετά το μπάνιο, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υγρασίας.

Παράλληλα, συνιστάται η τακτική εφαρμογή ενυδατικής κρέμας για τα πόδια, η αποφυγή βάδισης χωρίς παπούτσια σε πολύ κρύες επιφάνειες και η απομάκρυνση των σκληρύνσεων χωρίς τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων. Οι παραπάνω συνήθειες, σε συνδυασμό με την καθημερινή υγιεινή, βοηθούν στην πρόληψη σκασιμάτων, ενοχλήσεων και άλλων συχνών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τους μήνες με χαμηλές θερμοκρασίες.