Οι λευκές κάλτσες είναι από τα πιο δύσκολα ρούχα στη συντήρηση.

Με την καθημερινή χρήση αποκτούν γκρι ή κιτρινωπή όψη, ενώ οι λεκέδες από τη σκόνη, τον ιδρώτα και τα παπούτσια συχνά δεν φεύγουν ούτε μετά από επαναλαμβανόμενα πλυσίματα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά απλά και αποτελεσματικά κόλπα που μπορούν να επαναφέρουν το έντονο λευκό χρώμα τους, χωρίς να καταστρέψουν το ύφασμα.

Το πρώτο βήμα είναι το μούλιασμα πριν από το πλύσιμο. Γεμίστε μια λεκάνη με ζεστό- όχι καυτό- νερό και προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα ή οξυζενέ σε σκόνη. Αφήστε τις κάλτσες να μουλιάσουν για περίπου μία ώρα. Η διαδικασία αυτή βοηθά στη διάσπαση των λεκέδων και απομακρύνει τη θαμπάδα που δημιουργείται με τον χρόνο.

Εξίσου αποτελεσματικό είναι το λευκό ξίδι. Προσθέστε μισό φλιτζάνι στον κάδο του πλυντηρίου ή χρησιμοποιήστε το κατά το μούλιασμα. Το ξίδι μαλακώνει τα άλατα του νερού, απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές και βοηθά τα λευκά υφάσματα να διατηρούν τη φωτεινότητά τους.

Αν οι κάλτσες έχουν έντονους λεκέδες, μπορείτε να φτιάξετε μια πάστα από μαγειρική σόδα και λίγο νερό. Απλώστε την στα σημεία που έχουν λερωθεί, αφήστε τη να δράσει για 20 έως 30 λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε απαλά πριν από το πλύσιμο.

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Στο πλυντήριο, επιλέξτε απορρυπαντικό ειδικό για λευκά ρούχα και αποφύγετε να πλένετε τις λευκές κάλτσες μαζί με σκούρα ή χρωματιστά ρούχα. Ακόμη και μικρή μεταφορά χρώματος μπορεί να κάνει τις κάλτσες να φαίνονται θαμπές. Επίσης, μην υπερφορτώνετε τον κάδο, ώστε το απορρυπαντικό να κυκλοφορεί σωστά ανάμεσα στα ρούχα.

Η χλωρίνη μπορεί να φαίνεται εύκολη λύση, όμως η συχνή χρήση της ενδέχεται να αποδυναμώσει τις ίνες και με τον καιρό να προκαλέσει κιτρίνισμα αντί για λεύκανση. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τέλος, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, αφήστε τις κάλτσες να στεγνώσουν στον ήλιο. Το φυσικό φως λειτουργεί ως ήπιο λευκαντικό και βοηθά στην απομάκρυνση της κιτρινίλας, χαρίζοντας στα λευκά υφάσματα πιο φωτεινή και καθαρή όψη. Με λίγη φροντίδα και τις σωστές τεχνικές, ακόμη και οι πιο ταλαιπωρημένες λευκές κάλτσες μπορούν να δείχνουν ξανά σαν καινούργιες.

Πηγή southernliving.com