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Οι κάλτσες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των ποδιών.

Το να φοράτε τα αγαπημένα σας αθλητικά παπούτσια χωρίς κάλτσες μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, ωστόσο οι ειδικοί σας προτείνουν να το ξανασκεφτείτε.

Η δερματολόγος δρ Μισέλ Γκριν από τη Νέα Υόρκη τονίζει ότι οι κάλτσες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των ποδιών.

«Η χρήση καλτσών (ή καλσόν) όλο τον χρόνο είναι σημαντική για τη σωστή υγιεινή», συμβουλεύει.

Οι κάλτσες απορροφούν την υγρασία

Σύμφωνα με τη δρ Γκριν, κάθε ανθρώπινο πόδι μπορεί να παράγει έως και 500 χιλιοστόλιτρα ιδρώτα την ημέρα.

Πέρα από τη δυσάρεστη αίσθηση, η υγρασία μέσα στα παπούτσια δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων.

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«Η απουσία καλτσών δημιουργεί ένα ζεστό και υγρό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και αυξάνει τον κίνδυνο παθήσεων όπως το "πόδι του αθλητή", καθώς και τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων», εξηγεί ο δρ Τσανγκ Σον, δερματολόγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Για τον λόγο αυτό συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση καλτσών, επειδή απορροφούν την υγρασία.

Δεν πειστήκατε;

Η δρ Πουρβίσα Πατέλ, δερματολόγος και μέλος της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Τενεσί, προτείνει να σκεφτείτε όλους τους πιθανούς μύκητες που υπάρχουν στο έδαφος και έρχονται σε επαφή με τα γυμνά σας πόδια. Όταν στη συνέχεια τα βάζετε μέσα σε κλειστά παπούτσια, προσφέρετε στους μικροοργανισμούς το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν.

Για να περιορίζεται η υγρασία, ο ποδολόγος δρ Μπρους Πίνκερ συνιστά κάλτσες από μικτά υφάσματα που συνδυάζουν άνεση και απορροφητικότητα.

«Οι καλύτερες κάλτσες αποτελούνται από συνδυασμό υλικών, όπως 65% βαμβάκι και 35% πολυεστέρα ή βαμβάκι με νάιλον. Το βαμβάκι προσφέρει άνεση και απορρόφηση, ενώ οι συνθετικές ίνες απομακρύνουν την υγρασία», εξηγεί.

Οι κάλτσες βοηθούν στην καταπολέμηση της κακοσμίας

Εκτός από την αποτροπή μυκήτων και βακτηρίων, οι κάλτσες συμβάλλουν σημαντικά και στον περιορισμό της δυσάρεστης οσμής.

«Απορροφώντας μεγάλο μέρος του ιδρώτα, βοηθούν στον έλεγχο της κακοσμίας των ποδιών», τονίζει η δρ Γκριν.

Αν τα πόδια σας ιδρώνουν υπερβολικά και έχουν έντονη οσμή, η δρ Γκριν συνιστά τη χρήση αντιιδρωτικών σπρέι ή πούδρας, πάντα σε συνδυασμό με κάλτσες, ώστε να μειώνεται η εφίδρωση.

Οι κάλτσες μειώνουν την τριβή

«Οι κάλτσες προστατεύουν τα δάχτυλα και το δέρμα των ποδιών από την τριβή κατά το περπάτημα. Χωρίς αυτή την προστασία διαταράσσεται ο δερματικός φραγμός και μπορεί να προκληθούν κάλοι ή φουσκάλες», εξηγεί η δρ Πατέλ.

Με πληροφορίες από Yahoo