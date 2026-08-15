Μεγάλες ζημιές έχουν σημειωθεί από τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία.

Τουλάχιστον 20 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί ανοικτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας (ανατολικά) όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε τηλεφωνικώς ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε. Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα ο απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς.

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«Η προτεραιότητά μας θα είναι ο εντοπισμός των θυμάτων που βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε ο Φατούρ, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν γίνει ακόμη πιο δύσκολες εξαιτίας κατολισθήσεων που έχουν αποκλείσει αρκετούς δρόμους.

Στο Ναγκέκεο, την περιοχή που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, οι κάτοικοι έσπευσαν σε υψηλότερα σημεία όταν η θάλασσα άρχισε να υποχωρεί νωρίς το Σάββατο – ένα φαινόμενο που μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για επερχόμενο τσουνάμι, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP. Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη αργότερα, ωστόσο οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να μην επιστρέψουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς υπάρχει φόβος ότι οι μετασεισμοί μπορεί να προκαλέσουν νέες καταρρεύσεις. Δεκάδες μετασεισμοί έχουν ήδη καταγραφεί, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 6,1 Ρίχτερ.

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Ο 56χρονος Γιοχάνες Μπάμπο, κάτοικος του Ναγκέκεο, βρισκόταν σε αγορά όταν άρχισε να σείεται η γη τις πρώτες πρωινές ώρες. «Η δόνηση ήταν ισχυρή. Ευτυχώς, βρισκόμασταν ήδη έξω από το σπίτι», δήλωσε στο AFP.

«Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και έτρεχε προς κάθε κατεύθυνση. Προς το παρόν απομακρυνόμαστε από την περιοχή και προσπαθούμε να φτάσουμε στους λόφους», είπε, προσθέτοντας: «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Κανείς δεν τραυματίστηκε». Το επίκεντρο του επιφανειακού σεισμού εντοπίστηκε ακριβώς έξω από τη βόρεια ακτή του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Έντε, σύμφωνα με τις αμερικανικές και ινδονησιακές Αρχές.

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Στο λιμάνι του Μαουμέρε, σωστικά συνεργεία ανέσυραν έναν νεκρό από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει. Ο Φατούρ ανέφερε ότι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ενώ «ένας εντοπίστηκε νεκρός», σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η υπηρεσία διάσωσης. Η πλήρης έκταση των καταστροφών εξακολουθεί να αξιολογείται. Ο Λούκας Λοτάρ, κάτοικος του Μαουμέρε, περίπου 2.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτα, περιέγραψε τη στιγμή που η γη «ξαφνικά άρχισε να τρέμει και πανικοβλήθηκα». «Οι ασθενείς έφυγαν επίσης από το νοσοκομείο. Η δόνηση ήταν πολύ ισχυρή. Είδα ότι ορισμένοι τοίχοι είχαν ρωγμές», δήλωσε στο AFP ο Λοτάρ, ο οποίος εργάζεται στην εξυπηρέτηση ασθενών νοσοκομείου. Η πληγείσα περιοχή αποτελείται κυρίως από μικρές πόλεις και χωριά, με ελάχιστα έως καθόλου πολυώροφα κτίρια.

Παρακολουθούν τη στάθμη της θάλασσας

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) είχε αρχικά προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι μετά τον σεισμό και είχε καλέσει τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Μεγάλες ουρές ανθρώπων σχηματίστηκαν κατά την εκκένωση των πόλεων. Κάτοικοι απομακρύνονταν με τα πόδια, με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, ενώ ορισμένοι είχαν στοιβαχτεί στις καρότσες αγροτικών οχημάτων.

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«Τερματίσαμε την προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη στάθμη της θάλασσας», δήλωσε ο διευθυντής σεισμών και τσουνάμι της BMKG, Βιτζαγιάντο.

Η Ινδονησία στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Η Ινδονησία και οι γειτονικές χώρες πλήττονται συχνά από ισχυρούς σεισμούς εξαιτίας της θέσης τους στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια τεράστια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία, περνά από τη Νοτιοανατολική Ασία και συνεχίζεται κατά μήκος της λεκάνης του Ειρηνικού. Το Φλόρες είχε πληγεί και το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 2.500 ανθρώπων.

Στη μακρά ιστορία των φονικών σεισμών της Ινδονησίας ξεχωρίζει η καταστροφική δόνηση μεγέθους 9,1 Ρίχτερ το 2004, στα ανοικτά της Σουμάτρας. Ο σεισμός προκάλεσε το τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε περίπου 220.000 ανθρώπους σε ολόκληρη την περιοχή, εκ των οποίων περίπου 170.000 στην Ινδονησία. Η τραγωδία της επομένης των Χριστουγέννων του 2004 αποτελεί μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην ιστορία.

Το 2018, ισχυρός σεισμός έπληξε το νησί Λομπόκ και ακολούθησε σειρά ισχυρών δονήσεων τις επόμενες εβδομάδες, με περισσότερους από 550 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο Λομπόκ και τη γειτονική Σουμπάουα. Αργότερα την ίδια χρονιά, σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ και το τσουνάμι που ακολούθησε στην Παλού, στο νησί Σουλαουέζι, άφησαν πίσω τους περισσότερους από 4.300 νεκρούς ή αγνοούμενους.