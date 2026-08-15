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Η ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μήνυμα για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του, αναφερόμενος παράλληλα στην επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε «χρόνια πολλά» για τον Δεκαπενταύγουστο, αναφέροντας την Παναγία ως «Υπέρμαχο Στρατηγό και Προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ημέρας για την Ορθοδοξία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ημέρα πίστης και ελπίδας».

{https://x.com/nikosdendias/status/2088503868095078438}

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πεσόντες του καταδρομικού «Έλλη», το οποίο τορπιλίστηκε στις 15 Αυγούστου 1940, ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Τήνου.

«Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού Έλλη, πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου», έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σημειώνεται πως η επίθεση στην «Έλλη» πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει συνδεθεί ιστορικά με τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου στην Τήνο.

Ο Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε το μήνυμά του με τη φράση: «Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!».