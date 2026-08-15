Σε επιφυλακή παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί της Κω και συγκεκριμένα, στην περιοχή Πυλί.

Οι συντονισμένες προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαν θετικό αποτέλεσμα, καθώς οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή της.

Ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν και σήμερα σε αυξημένη ετοιμότητα. Επίγεια τμήματα της Πυροσβεστικής, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές, εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και επιτηρώντας την περίμετρο, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση αναζωπύρωσης.

Έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά, διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα της Πυροσβεστικής.